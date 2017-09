Fleming - Essere James Bond/ Anticipazioni del 2 settembre: lo spy project di Ian (ultima puntata)

Fleming - Essere James Bond, su Rai 3

FLEMING - ESSERE JAMES BOND, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 2 settembre 2017, andrà in onda l'ultimo episodio della miniserie Fleming - Essere James Bond. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: diversi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Ian Fleming (Dominic Cooper) prova ad affermarsi come scrittore scrivendo il suo primo romanzo basato sul controspionaggio. La moglie Muriel (Annabelle Wallis) lo prende in giro sul testo e la trama scelti, ipotizzando che possa non essere tutto inventato come afferma lo scrittore. Tredici anni prima, un giovane Ian Fleming incontra una donna in un hotel e ne rimane affascinato. La donna, una socialista convinta, riesce a conquistare quel playboy che trascorre il proprio tempo fra donne e gioco d'azzardo. Ian ascolta i consigli dei due superiori riguardo a quanto deve attendersi dalla guerra in corso, ma il giovane, arruolato nella Marina Militare Britannica, pensa solo al tavolo da gioco. Dopo aver assistito alla sconfitta di Fleming contro due nazisti, la donna misteriosa seduce uno degli ufficiali perché un complice lo uccida. Una volta sorpresa, chiederà a Ian di aiutarla a non essere incolpata dell'omicidio, dato che come ebrea potrebbe rischiare la propria vita. In seguito, Ian incontra Ann O'Neill (Lara Pulver) in un jazz bar, mentre si trova in compagnia della donna che frequenta al momento. La donna sta invece dando una festa per Esmond Rothermere (Pip Torrens), il suo amante, ma non può fare a meno di guardare Fleming. Dopo aver tradito la compagna, Fleming le confessa di aver cambiato il proprio atteggiamento nei confronti delle donne in seguito ad un mancato matrimonio con Monique, una svizzera che la madre non aveva accettato al primo sguardo. L'ombra del padre intanto continua ad incombere sul giovane Comandante, che nel frattempo deve organizzare anche il controspionaggio per conto dell'Intelligence inglese. Convincendo L'ammiraglio John Godfrey (Samuel West) ad inviarlo in una missione pericolosa, Ian ottiene in realtà di potersi avvicinare sempre di più agli ambienti in cui può incontrare Ann. Nonostante Fleming riesca in un secondo momento a carpire alcune informazioni importanti ai nazisti, la città verrà messa a ferro e fuoco dall'esercito tedesco ed a farne le spese saranno migliaia di cittadini. Fra questi anche la fidanzata che Fleming aveva intato imparato ad amare e ad accettare come sua compagna di vita. Il Comandante troverà il corpo della donna, privo di vita, distesa sul letto della stanza in cui avevano riso solo fino a poche ore prima. Raggiunge Ann nel suo appartamento, Fleming tornerà ad essere l'uomo sprezzante di un tempo e si lascerà andare agli antichi eccessi, complice una nuova donna che gli permette di superare ogni limite.

FLEMING - ESSERE JAMES BOND, ANTICIPAZIONI DEL 2 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 2 - Fleming viene incaricato di utilizzare le proprie abilità per redigere un progetto diretto alla CIA. Al suo ritorno a Londra, Ian riesce a convincere Godfrey a formare la 30 Assault Unit, un gruppo di soldati disposti a superare ogni limite pur di ottenere un obbiettivo e che avrà il compito di guidare personalmente. Fleming crede infatti che sia l'unico modo per sconfiggere i nazisti. Intanto, il futuro scrittore prosegue la sua relazione con Ann, ma rifiuta ancora di prendere in considerazione che possa evolversi in qualcosa di più. Rothermere invece ha ben chiaro in mente cosa fare: avrà Ann a tutti i costi. Mentre si avvicina al fine della guerra, Fleming è convinto che i nazisti stiano nascondendo dei piani nucleari e che gli inglesi debbano trovarli prima dei russi. Ottenuto il permesso di raggiungere la Germania per recuperare i progetti, rintraccia i documenti e si imbatte nei Werewolves, alcuni soldati tedeschi rinnegati dalle loro fila.

