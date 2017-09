GABRIEL GARKO E ADUA DEL VESCO / Matrimonio in vista?

Gabriel Garko e Adua Del Vesco

FIORI D’ARANCIO PER I DUE INNAMORATI

Secondo quanto riportato dalla rivista settimanale Nuovo, la coppia composta dagli attori Gabriel Garko e Adua Del Vesco, sta seriamente pensando di compiere il fatidico passo convolando a nozze. Una notizia che va decisamente in contrasto con quanto hanno riportato nel corso di questa estate diversi organi di stampa che davano in profonda crisi il rapporto tra l’ex ‘valletto’ del Festival di Sanremo e la bella attrice italiana. Insomma una importante novità nell’economia di una coppia che a parte gli ultimi focus gossipari forieri di presunti crisi, ha sempre cercato di vivere il loro amore nel massimo riserbo e tranquillità. A questo punto sta per partire il toto data matrimonio, per cercare di capire in anticipo quando i due innamorati, divisi da una differenza di età di 23 anni, saliranno sull’altare per consacrare il loro amore. Intanto per Gabriel Garko c’è un importante appuntamento televisivo che lo attende il prossimo 9 settembre. L’attore fa parte della giuria di Miss Italia e quindi sarà chiamato sulle frequenze di La7 ad incoronare la più bella d’Italia.

I PERCHÉ DI UNA PRESUNTA CRISI ESTIVA

Nelle ultime settimane riviste e siti specializzati hanno ripreso in più battute la notizia secondo cui il rapporto d’amore tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco fosse ormai giunto al capolinea. Illazioni che in luce delle nuove verità pubblicate su Nuovo, sono state clamorosamente smentite. Ma perché si era arrivati a parlare della fine dell’amore tra i due artisti. Tutto è nato da una parte di vacanze estive che i due innamorati hanno trascorso separatamente. Nello specifico la Del Vesco ha trascorso un periodo in Irlanda per seguire un corso di lingue. Contemporaneamente, Garko rimasto da solo in Italia, ha avuto modo di trascorrere molto tempo con una persona. Si trattava dell’attore Gabriele Rossi noto per aver preso parte alla fortunata fiction di Rai 1, Un passo dal cielo, nonché grandissimo amico dello stesso Garko. In realtà, quest’ultimo qualche giorno più tardi ha raggiunto la propria compagna a Dublino.

© Riproduzione Riservata.