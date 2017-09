GEORGE CLOONEY/ Video, con Amal Alamuddin incanta Venezia: con loro anche i gemellini

George Clooney (Foto: LaPresse)

Prima le urla, poi gli applausi per George Clooney: è la star di Hollywood ad attirare oggi su di sé i riflettori alla Mostra di Venezia 2017. L'attore e regista è stato accolto da una folla festante quando è arrivato all'imbarcadero del Palazzo del Casinò in vista della conferenza stampa di Suburbicon, il film in concorso al Festival. Fermatosi a lungo per firmare gli autografi, George Clooney si è confermato tra i più attenti alle richieste dei fan: ha provato infatti ad accontentarli tutti. Gli applausi oggi al Lido gli sono stati rivolti per il suo sesto film da regista, in corsa per gli Stati Uniti in questa 74ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Si tratta di una commedia-thriller scritta dai fratelli Coen negli anni Ottanta che porta in scena l'America di allora come quella di oggi. L'impronta più forte di George Clooney si coglie nel tono politico e nell'opera di addomesticamento dello stile coeniano. Il film uscirà nei cinema italiani il 14 dicembre.

IL DIVO AL LIDO PRESENTA SUBURBICON

L'arrivo di George Clooney a Venezia ha rievocato il giorno del fatidico sì che lo ha legato ad Amal Alamuddin: un matrimonio da mille e una notte nel 2014, celebrato in Comune e festeggiato nel lussuoso hotel Aman sul Canal Grande. La coppia è ormai di casa in laguna, ma questa occasione è altrettanto speciale perché con loro per la prima volta ci sono Ella e Alexander, i gemellini nati il 6 giugno. Per l'occasione sono stati vestiti da baby gondolieri: così George Clooney e la splendida Amal hanno voluto rendere omaggio alla città. Giovedì erano a Villa Oleandra a Laglio, sul lago di Como, poi sono partiti in vista dell'anteprima di Suburbicon, il film che George ha diretto e che vede protagonisti l'amico Matt Damon e l'attrice Julianne Moore. Tra l'altro alloggiano tutti assieme all'hotel Belmond Cipriani alla Giudecca. Per rendere l'idea dell'accoglienza ricevuta, ecco un video dell'arrivo di George Clooney a Venezia.

It's a movie star life! George Clooney arriving at #Venezia2017 @MovieMarker pic.twitter.com/XzGgQY39Kd — It's a lawyer's life (@itsalawyerslife) 2 settembre 2017

