GIORGIA / Uscito il nuovo singolo “Scelgo ancora te”

Giorgia

IL QUARTO SINGOLO ESTRATTO DA ORONERO

In queste ore è uscito il nuovo singolo della cantante romana Giorgia, intitolato “Scelgo ancora te”. Un vero e proprio inno all’amore con particolare riferimento alla sua storia d’amore con Emmanuel Lo. Si tratta del quarto singolo estratto dall’album Oronero, che così tanto successo sta permettendo di ottenere in questi ultimi mesi all’artista. Nel brano viene raccontato come nonostante tutte le difficoltà che la vita mette davanti nel quotidiano, l’artista è capace nuovamente di rinnovare la sua promessa d’amore al compagno Emmanuel Lo (Scelgo ancora te). Dunque un comune desiderio di andare avanti nell’amore di coppia e di superare insieme tutti gli ostacoli che quotidianamente tutte le coppie incontrano nel proprio percorso: “Credevo che, sapevo che, che si cade in due e in due ci si rialzerà. Tra mille rimpianti ed il perdono io scelgo te. E scelgo ancora te anche oggi che, che non è facile, non è sufficiente abbracciarsi un po”.

USCITO ANCHE IL VIDEO

Giorgia ha salutato la pubblicazione del suo quarto singolo estratto dall’album Oronero con una serie di post pubblicati in queste ore sul proprio account Instagram ufficiale. Nel primo ha annunciato come dal 1 settembre la sua “Scelgo ancora te” è in rotazione sulle varie radio nazionali mentre nel secondo ha dato una piccola anteprima del video ufficiale rimarcando come “Il video ufficiale da domani su Vevo nell’attesa un po’ della versione live acustica registrata per #Vevopresents”. Infine, un ultimo posto nel quale l’artista ha voluto ringraziare quanti hanno collaborato per la realizzazione del video di “Scelgo ancora te”: “ #ScelgoAncoraTe il video, grazie: @visionarilab @emanuelloofficial@diego_buonanno @valentina_davoli@kloseth_red #gimbo un grazie speciale a @lafrancone per l'aiuto prezioso a @myliousal Salento che ci ha ispirati @raimondoladu@sonymusicitaly @danieleflani per la cover, ma soprattutto Allegra Johnson e Samuel che sono i più fichi di tutti”.

