GLI OCCHI DEL TESTIMONE/ Su Rai 3 il film con Steve Mc Queen (oggi, 2 settembre 2017)

film poliziesco nel pomeriggio di Rai 3

STEVE MC QUEEN NEL CAST

Gli occhi del testimone, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 16.30. Una pellicola poliziesca che è stata girata nel 1959 per la regia di John Stix e Richard Guggheneim. Il grande protagonista è Steve Mc Queen nella parte di George Fowler, Crahan Denton e David Clarke. Il geniale Steve Mc Queen non necessita di presentazioni, avendo nel suo palmares infiniti premi e una vastissima filmografia prematuramente scomparso nel 1980. Un lungometraggio su tutti è la Grande Fuga del 1963, film Cult dell'epoca, attore simbolo del genere azione e poliziesco, lascia un grande rimpianto nei suoi numerosissimi fan quando scompare prematuramente nel 1980 all'età di trenta anni. Famoso per il suo atteggiamento spericolato ma anche anti eroe per eccellenza, Mc Queen ha rappresentato una icona per i fan del genere, fin dai suoi esordi nel mondo del cinema, avvenuto nel 1956 con Lassù Nessuno Mi Ama. Dopo una infanzia travagliata fatta di passaggi in diverse famiglie affidatarie, nel 1947 si arruola nei Marines dove rimane per tre anni, esperienza che segnerà la sua vita e la sua recitazione. Congedatosi, grazie ad una sorta di liquidazione ottenuta dallo stato, si iscrive all'Acotr's Studio, da dove fece partire la sua grande carriera. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DDEL FILM

Nel più ampio stile Poliziesco, George Fowler si imbatte in una banda specializzata in furti e rapine con destrezza di piccole o modeste entità. Fino a quando però i componenti non decidono di tentare il salto di qualità, organizzando un colpo in grande stile. Le difficoltà però non tarderanno a manifestarsi, incrinando la fiducia della banda tra i diversi complici. Liti, sparatorie e giustizie sommarie faranno presto la loro comparsa, ed a farne le spese sarà la ragazza di uno dei componenti, che verrà uccisa in un conflitto a fuoco. Ben presto la Polizia interviene e dopo una lunga serie di scene piene di suspance, riesce a bloccare la banda, sventare il colpo ed arrestare i componenti sopravvissuti.

