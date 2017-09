Grande Fratello Vip/ Anticipazioni: il cast è completo, dove è finita Rosa Perrotta?

Grande Fratello Vip

Ormai è questione di circa una settimana o giù di lì. Il prossimo 11 settembre, si riapriranno le porte della Casa più spiata d'Italia. Nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset, Ilary Blasi sarà prontissima a condurre il telespettatore all'interno della nuova stagione del Grande Fratello Vip. Insieme alla moglie di Francesco Totti, anche Alfonso Signorini, direttore di "Chi" e "Spy" che, con la sua parlantina ed i suoi scoop, sarà in grado di allietare il pubblico da casa, talvolta rimproverando aspramente i concorrenti. Qual è il cast definitivo del programma tanto atteso per la nuova stagione televisiva? Scopriamolo di seguito insieme alle preziosissime anticipazioni. Le ultime news che scottano, sono arrivate da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo di molti programmi, tra cui proprio il Grande Fratello Vip in partenza a breve. Tra le pagine della nota rivista, si legge inoltre che: “Alcuni personaggi (Cristiano Malgioglio, Serena Grandi e Simona Izzo) sono amici di Blasi e Signorini, ma lo resteranno solo fuori del reality: dentro e durante i conduttori useranno bastone e carota senza preferenze”. Questa cosa è accaduta anche lo scorso anno, Signorini infatti, conosceva bene molti Vip del cast ma ha trattato tutti nello stesso modo.

Grande Fratello Vip, il cast ufficiale: le ultimissime anticipazioni

Con l'indiscrezione lanciata da Spy però, ufficializziamo la presenza di Cristiano Malgioglio che, negli ultimi tempi non era dato più per certo. Tra le ultime indiscrezioni della seconda edizione del Grande Fratello Vip in partenza, pare che non ci sarà Elettra Lamborghini. Niente da fare anche per Ivan Cattaneo. A quanto pare i due, sarebbero stati rimpiazzati da Carmen Di Pietro e Lorenzo Flaherty, nuovamente confermato. Secondo la nota rivista diretta da Alfonso Signorini, il cast ufficiale sarebbe composto da: Serena Grandi, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio Daniele Bossari, Aida Yespica, Jeremias e Cecilia Rodriguez (che entreranno in gara come unico concorrente, esattamente come è successo lo scorso anno per Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli), Carmen Di Pietro, Daniele Bossari, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Marco Predolin, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni e Ignazio Moser. Stando alle indiscrezioni emerse, i concorrenti dovrebbero essere 14 e tra questi, il nome di Rosa Perrotta è letteralmente sparito. Sarà solo una strategia di gioco? Del resto, Giulia De Lellis non era presente al servizio fotografico ufficiale ma parteciperà ugualmente. Staremo a vedere cosa emergerà nel corso della prossima settimana.

