IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 2 settembre: qual è la causa del malore di Sol?

Il Segreto

Il Segreto torna in onda su Canale 5 anche oggi a partire dalle ore 18:45. Si ripartirà dal comportamento di Beatriz, affascinata da Ismael, l'uomo da lei considerato un vero eroe. Nonostante i quotidiani inviti al Los Manantiales dei coniugi Dos Casas, Camila non potrà fare a meno di notare il comportamento della figliastra, fin troppo coinvolta da questa nuova amicizia. Per questo deciderà di discutere di questo cambiamento con la ragazza, chiedendole di fare attenzione e di evitare un coinvolgimento eccessivo con il nuovo arrivato. Ma Beatriz tranquillizzerà la matrigna dicendole di essere sicura dei propri sentimenti: lei avrà dunque solo Matias (a sua volta molto geloso di quello che riterrà un vero rivale in amore) in mente e nessuno dovrà preoccuparsi di questa nuova frequentazione. A confermare i timori di Camila arriverà però lo strano comportamento di Ismael, alla ricerca di qualsiasi stratagemma per trascorrere tutto il tempo possibile con la nuova amica. Sarà proprio a lei che regalerà un libro di fiabe, un fatto che apparirà inspiegabile...

Sol in pericolo: cos'ha causato il suo malore?

Nella puntata odierna de Il Segreto, si riparlerà della riunione dei possidenti organizzata da Raiumundo alla Miel Amarga. Anche Hernando deciderà di parteciparvi ascoltando i consigli di Camila e Beatriz, confermando così come i passati rancori con i Santacruz possano dirsi definitivamente archiviati. Non sarà invitata a tale avvenimento Donna Francisca anche se la matrona, come spesso accaduto in passato, non avrà nessuna intenzione di ascoltare le richieste del suo ex fidanzato. Ecco perché, anche se priva di invito, si presenterà alla tenuta per esprimere il suo punto di vista sulle decisioni da prendere. La tensione salirà alle stelle ma verrà interrotta da un avvenimento inaspettato: Sol cadrà a terra priva di sensi, anche se ad un primo sguardo, senza una vera motivazione. Quali saranno le cause di questo malessere?

