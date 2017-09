LA SIGNORA AMMAZZATUTTI/ Su Canale Nove il film con Kathleen Turner (oggi, 2 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Canale Nove

NEL CAST KATLEEN TURNER

La signora ammazzatutti, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 1994 che è stata diretta da Jhon Water mentre il cast di protagonisti è composto da Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricki Lake e Matthew Lillard. Kathleen Turner, che interpreta il ruolo di Beverley Sutphin, è una famosissima attrice americana che si è aggiudicata un Golden Globe per la sua interpretazione nel film L'onore dei Prizzi. Nel corso della sua lunga carriera ha inoltre preso parte a pellicole del calibro di Una bionda naturale, Io e Marley, Peggy Sue si è sposata e Moonlight e Valentino. Il film La signora ammazzattutti riscosse un discreto successo nell'anno della sua distribuzione. La pellicola venne inoltre proiettata, come film fuori concorso, all'edizione del Festival di Cannes nel 94. Tante le sono le curiosità che ruotano attorno a questa pellicola. Tra le più particolari ricordiamo il fatto che il regista Jhon Waters, fu costretto a pagare oltre 60 mila dollari di diritti agli ideatori del brano Tomorrow, cantato dalla protagonista del corso dei suoi omicidi. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Beverley Sutphin, la protagonista della storia, è una madre americana che racchiude in se il senso del perbenismo statunitense portato ai limiti più estremi. La donna mostra chiari segni di psicopatia, accompagnati dal desiderio di rendere tutto perfetto, eliminando ogni sorta di ostacolo le si presenti e arriva addirittura ad uccidere per futili motivi. Un giorno, Beverley viene accusata di omicidio da un suo vicino di casa. La donna viene così processata diventando un vero e proprio caso mediatico. Poco dopo arriva a ricusare il suo avvocato, riuscendo a difendersi autonomamente. Dopo varie battaglie legali, con estrema lucidità, riesce a farsi scagionare, ma la sua furia folle non sembra avere limiti. Pian piano, arriva ad eliminare tutti i testimoni che in passato contribuirono ad accusarla di omicidio, facendo leva sulle loro debolezze. L'ultima sua vittima sarà una giurata che, al contrario di quanto si possa pensare, aveva aiutato la donna ad essere scagionata. La sua unica colpa era stata quella di aver indossato delle scarpe bianche a settembre.

