MIA MOGLIE E' UNA BESTIA/ Su Iris il film con Massimo Boldi (oggi, 2 setTembre 2017)

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE MASSIMO BOLDI

Mia moglie è una bestia, il film in onda su Iris oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 1988 che è stata diretta dalla celebre ed indimenticata coppia di registi Castellano & Pipolo i quali si sono occupati anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast figurano tanti volti noti per il pubblico italiano come Massimo Boldi, Eva Grimaldi, Valeria D‘Obici, Gianni Bonagura e Gianni Franco. Tra i protagonisti di questa divertente pellicola figura anche l’attore italiano Gianni Franco. Franco in realtà è nato in Argentina da genitori italiani nella città di Avellaneda l’11 aprile del 1951. La sua carriera nel mondo del cinema è avvenuta nei primi anni Ottanta e per la precisione nel 1980 quando venne scelto proprio da Castellano e Pipolo per prendere parte ad un film con Adriano Celentano di enorme successo come Il bisbetico domato. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA NEL DETTAGLIO

Ci troviamo nella città di Milano a metà degli anni Ottanta. Una splendida città dove vive un uomo di nome Gianni (Massimo Boldi) il quale lavora in una agenzia di comunicazione nelle vesti di pubblicitario. Nell’ultimo periodo Gianni probabilmente per l’eccessivo stress quotidiano a cui è sottoposto, è a corto di idee per le nuove pubblicità, il che lo ha messo in serie difficoltà con il proprio diretto superiore. Anche la sua storiaca fidanzata resasi conto del forte stress di Gianni gli consiglia di prendersi qualche giorno libero e magari di andare in montagna a sciare nella vicina Cervina. Gianni inizialmente è restio davanti a questa opzione ma non sapendo come risolvere i propri problemi decide di dare ascolto al consiglio e quindi si mette in viaggio alla volta della località sciistica. Dopo aver preso una bella stanza d’albergo, Gianni fitta l’attrezzatura per sciare e si avventura in una pista leggermente difficile rispetto a quelle che sono le sue abilità tant’è che non riuscendo a condurre al meglio gli scii si ritrova fuori pista e per la precisione va a finire in una oscura caverna.

Qui in maniera incredibile l’uomo vede dinnanzi a se la sagoma di una donna vestita con i classici abiti che ha vestito sui libri di storia ed appartenuti agli uomini vissuti nella preistoria. Inizialmente pensa ad una ennesima allucinazione causata dal suo stress per poi rendersi conto che la donna è rimasta viva per centinaia di miglia di anni grazie ad un incredibile processo di ibernazione che l’ha mantenuta in vita. Tra l’altro trattandosi di una bellissima donna Gianni ne rimane immediatamente attratto decidendo di scongelarla e prendersene cura in prima persona. Ha inizio così una serie di disavventure per il povero Gianni che disperatamente prova a far coesistere la donna in una società molto evoluta come quella milanese. Naturalmente per lui non mancheranno i guai.

© Riproduzione Riservata.