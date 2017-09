MasterChef Italia 6 / Anticipazioni: tornano le ultime selezioni prima del debutto ufficiale, chi entrerà?

Masterchef Italia 6

Stasera su TV8, ci sarà spazio per gli episodi 3 e 4 di MasterChef Italia 6. Rigorosamente in replica in attesa della settima stagione, potrete gustarvi in prime time le dinamiche culinarie del programma di cucina più amato della televisione italiana. La puntata è andata in onda per la prima volta lo scorso giovedì 29 dicembre del 2016. Al termine delle selezioni, i concorrenti rimasti in gara sono ancora 40. Di questi, solo 15 avranno ancora modo di poter convincere i giudici in gara preparando un gustosissimo purè: chi entrerà in gioco? Nel frattempo, la nuova prova che coinvolgerà gli aspiranti cuochi ancora in gara, vedere la preparazione di un piatto con soli 35 minuti di tempo che dovrà rispecchiare le caratteristiche dei giudici tramite le loro assegnazioni. Le prime due file saranno giudicate da Antonino Cannavacciuolo, che assegnerà la frittura; la terza e la quarta fila avrà il compito di realizzare una cottura a vapore supervisionata dall'attentissimo occhio di Carlo Cracco; Joe Bastianich invece, assegnerà alla quinta e alla sesta fila la cottura alla griglia; in ultimo, Bruno Barbieri sceglierà per la settima e l'ottava fila la cottura in umido. Chi entrerà nell'ambitissima cucina di MasterChef Italia?

In replica la fine delle audizioni

Nella cucina faranno il loro ingresso: Giulia, Gabriele, Lalla, Cristina, Gloria, Roberto, Marco M., Marco V., Valerio, Loredana e Barbara. Cosa faranno gli ultimi concorrenti rimasti? I giudici inviteranno loro a cimentarsi nella preparazione di un ottimo pesto alla genovese da dovere realizzare in soli dieci minuti: ci riusciranno? Alla masterclass andranno ad aggiungersi Michele G., Mariangela, Vittoria, Daniele, Michele P., Alain, Maria, Antonella e Margherita. Nel corso della prossima puntata, la gara si aprirà ufficialmente con tema "cucina vegetariana". Le repliche di TV8 di MasterChef Italia 6, proseguiranno fino al 12 novembre 2017 quando verrà eletto il vincitore: Valerio Braschi. Il ragazzo, intervistato da "Il Resto del Carlino" a poche ore dalla vittoria, aveva mostrato enorme gioia dopo la proposta lavorativa di Barbieri: "Meglio di così non poteva andare. Ho accettato subito, per me è la grande occasione. Se ho deciso di partecipare a Masterchef, è stato anche per l’ammirazione che ho per Barbieri e Carlo Cracco". Il programma in replica, potrà essere visionato su TV8 (canale 8 del digitale terreste). Per qualsiasi informazione extra, potete consultare anche il sito ufficiale: masterchef.sky.it.

