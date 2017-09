Nina Moric VS Belen Rodriguez /La frecciatina sullo scatto senza veli “Lei è simpatica, Gigi Hadid bellissima"

Nina Moric e Belen Rodriguez

Nina Moric non perde l’occasione per stuzzicare Belen Rodriguez. Tra l’ex moglie e l’ex fidanzata di Fabrizio Corona non c’è mai stata troppo simpatia e Nina Moric, nelle scorse ore, sul suo profilo Facebook, ha lanciato una frecciatina alla showgirl argentina che, ieri, sui suoi profili social, ha pubblicato una foto in cui appare completamente senza veli. Bellissima, Belen si è fatta immortalare per una campagna pubblicitaria in cui si mostra come mamma l’ha fatta. La showgirl si copre il seno con un braccio riprendendo una posa di Gigi Hadid per Vogue. Nina Moric, così, non ha perso tempo e, su Facebook, dopo aver pubblicato una foto in cui ha messo a confronto la posa della modella e quella della Rodriguez, ha scritto: “Un omaggio della simpatica showgirl Belen Rodriguez alla bellissima top model Gigi Hadid”. Nina Moric ha così lanciato una frecciatina all’indirizzo di Belen Rodriguez scatenando la reazione dei fans della showgirl argentina che l’hanno accusata di essere invidiosa. Per tutta risposta, la croata ha replicato così: “Io non copio”.Cliccate qui per vedere il post.



LA RIVALITA’ TRA LA MODELLA E LA SHOWGIRL

La frecciatina lanciata da Nina Noric all’indirizzo di Belen Rodriguez riporta a galla una vecchia rivalità tra le due donne che, nei prossimi mesi si incontreranno in tribunale. La modella croata, infatti, dovrà rispondere davanti ai giudici di diffamazione ai danni di Belen Rodriguez. Nina Moric, infatti, parlando di Belen quando aveva una relazione con Fabrizio Corona, disse che era solita “girare nuda per casa davanti al figlio Carlos. "Non è una bella persona come tutti credono, perché quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda. Mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva 5 anni, lei mi minacciava di morte", disse la modella croata ai microfoni di Radio 24. Prima di incontrare Belen in tribunale, però, la Moric ha voluto commentare la foto che ha fatto il giro del web e conquistato i fans.

