Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 2 settembre: Toro, Vergine, Leone e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 2 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Il noto astrologo Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto ha raccontato riguardo l'amore, uno degli argomenti analizzati con più attenzione dal pubblico. Il Sagittario è un po' in crisi, pensa a una storia d'amore che non funziona più a causa dello scarso feeling. L'Acquario deve provare a riscattarsi, cercando di superare un estate dove hanno latitato gli incontri e dove ci si è trovato di fronte a qualche difficoltà di troppo. Ora è il momento però di liberarsi da alcuni pesi e di provare ad innamorarsi davvero. La Vergine non riuscirà a cambiare rotta anche di fronte a un grave errore e quindi dovrà affrontare le cose con grande attenzione, cercando di fare attenzione a quelli che sono momenti difficili da gestire per diversi momenti. Alcuni partner potrebbero prendere a male queste situazioni e quindi sarebbero di sicuro guai.

LAVORO, GEMELLI NON IN CONDIZIONE

I Gemelli non vivono un momento di grande condizione per tirarsi fuori da alcuni problemi. Sicuramente però questo periodo sta regalando stimoli. Di certo però il segno deve stare attento perché in questo momento è particolare e crea un po' di pensieri proprio sul lavoro. Bisogna accontentarsi dei risultati che stanno venendo fuori in questo momento. L'Ariete si sente in una condizione un po' complicata, nella quale non gli vengono riconosciuti i meriti che avrebbero dato la possibilità di tirarsi su anche dal punto di vista emotivo. Il Leone ha rinunciato a un certo guadagno, ma di certo servirà del tempo per uscire da una condizione che ha regalato un po' di preoccupazione e quindi forse è stato meglio accantonare per un momento l'ambito professionale. Ora però dopo aver voltato pagina si deve trovare una soluzione e tornare in pista, facendo attenzione a quello che capita sulla strada.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' molto interessante per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andare a vedere il parallelo tra quello che è accaduto ieri e quanto capiterà oggi. I Gemelli sono un po' in calo e devono uscire da una situazione in cui si vivono alcune problematiche non facili da gestire. Il Leone deve assolutamente provare a parlare con una persona che conta, ormai da giorni le cose stanno cambiando in maniera positiva. La Vergine non viene da un momento molto positivo, bisogna riscattarsi per provare a uscire da situazioni complicate da gestire. Anche la Bilancia è in un momento di caos e si rischia di ritrovarsi coinvolti in situazioni complesse. L'Acquario si deve riscattare dal punto di vista sentimentale, viene da giorni un po' complicate e spesso ci si trova a dover affrontare anche degli ostacoli. I Pesci sono più strateghi e pronti a tirarsi fuori da un momento che rischia di essere piuttosto in salita.

