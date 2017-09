PICCOLA PESTE TORNA A FAR DANNI/ Su Italia 1 il film con Michael Oliver (oggi, 2 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Canale 5

NEL CAST MICHAEL OLIVER E AMY YASBECK

Piccola peste torna a far danni, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 1991 da Brian Levant (Beethoven, Operazione Spy Sitter, Una promessa è una promessa) ed interpretata da Michael Oliver (Winter soldier, Dillinger and Capone, Solitaire), Amy Yasbeck (The Mask - Da zero a mito, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia, Pretty woman) e John Ritter (Babbo bastardo, Frequenze pericolose, la serie tv Tre cuori in affitto). Il film è il sequel della commedia Piccola peste, diretto nel 1990 da Dennis Dugan ed interpretato dallo stesso cast di protagonisti. Piccola peste torna a far danni fu accolto bene da critica e pubblico, bissando il successo del precedente Piccola peste. Michael Olivier e Ivyann Schwan, che nel film interpreta una compagna di classe di Junior, Trixie, ottennero entrambi una nomination agli Young Artists Award per la loro interpretazione in questa pellicola. Ma vediamo insieme la trama del film.

COSA COMBINERA' QUESTA VOLTA JUNIOR? LA TRAMA DEL FILM

Ben Healy (John Ritter) si è da poco separato dalla moglie, e si trasferisce insieme al figlio Junior (un giovanissimo Michael Olivier) a Mortville. Questa cittadina è famosa per ospitare un gran numero di donne divorziate. Per queste ultime Ben è una preda estremamente ambita e moltissime vicine single si presentano alla porta dei nuovi arrivati con dei dolci di benvenuto. Junior però, da vero ragazzino pestifero, riesce ad allontanarle tutte con vari espedienti. Fra le nuove pretendenti di Ben c'è anche Lawanda Dumore (Laraine Newman), sindaco della città e padrona della banca locale.

La donna è convinta di poter facilmente conquistare il nuovo arrivato grazie al suo potere e alla sua ricchezza, ma dovrà prima superare lo sbarramento del terribile e geloso Junior. Quest'ultimo deve anche affrontare la difficile prova di cominciare una nuova scuola in una città dove non conosce nessuno. Il preside delle elementari di Mortville è però Mr. Peabody (Gilbert Gottfried), il direttore dell'orfanotrofio da cui Junior stesso proviene. Conoscendo il temperamento della piccola peste Mr. Peabody riesce a farlo passare direttamente all'ultimo anno, in modo da liberarsi di lui al più presto. Junior si trova quindi in una classe di ragazzini molto più grandi di lui, ma nonostante la sua timidezza non ha nessuna intenzione di lasciarsi mettere i piedi in testa dai bulletti locali.

