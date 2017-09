ROSAMUNDE PILCHER: UNA CAUSA PERSA/ Su Canale 5 il film con Esther Schweins (oggi, 2 settembre 2017)

il film romantico in prima serata su Canale 5

MICHAEL KEUSCH ALLA REGIA

Rosamunde Pilcher - Una causa persa, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola realizzata per la tv di genere romantica diretta da Michael Keusch (Saggi consigli - Boss all'improvviso, Un'estate in Portogallo, L'amore nella terra dei contrasti) ed interpretata da Esther Schweins (Mara and the firebringer, Dream hotel: Myanmar, I sussurri del deserto), Jan Sosniok (La locandiera, Appuntamento al fiume, Nel cuore della tempesta) e Tobias Licht (La nave dei sogni - Viaggio di nozze a Barcellona, Rosamunde Pilcher - I lord non mentono). Rosamunde Pilcher è una notissima scrittrice di romanzi rosa e sentimentali. Fra il 1955 e il 2000 l'autrice ha prodotto 18 romanzi rosa di grandissimo successo, soprattutto in Germania. Qui all'autrice è stata dedicata, fra il 1993 e il 2010, una serie di film tv ispirati alle sue opere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA CAUSA PERSA, COME SI SVOLGERA' LA STORIA? LA TRAMA DEL FILM

Spencer Billings (Jan Sosniok) è un noto avvocato divorzista londinese. Quando decide di trasferirsi in provincia si trova ad operare nel territorio della collega Emily Grant (Esther Schweins). Fra i due comincia subito un'aspra competizione, dovuta anche al cattivo carattere di Spencer, estermamente competitivo nei confronti della collega e avversaria. I due si trovano ben presto a confrontarsi in tribunale, visto che i due avvocati difendono due coniugi durante il loro divorzio. Per entrambi si tratta dell'occasione di farsi buona pubblicità, visto che la sposa in via di divorzio è una famosa modella, sia di imporsi sull'odiato collega. I due avvocati si trovano insieme in un viaggio di lavoro per un sopralluogo ad una tenuta contesa dai coniugi in via di divorzio. I due avvocati sono quindi costretti dalle circostanze a passare una serata insieme, dove finiscono per bere troppo ed ubriacarsi. Quando si risvegliano, la mattina dopo, stravolti dai postumi dell'ubriacatura, i due scoprono di essere addirittura sposati. Il rapporto fra i due, tornati sobri, non sembra però essere cambiato, ed Emily chiede subito il divorzio dal collega. Per ottenere il documento però ci vorrà ben 1 anno, periodo in cui le cose potrebbero anche cambiare fra i due avvocati.

