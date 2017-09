STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Rosamunde Pilcher - Una causa persa (sabato, 2 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, sabato 2 settembre 2017, le reti Mediaset proporranno un programma in tono minore incentrato su cinema e fiction. Una chiara strategia tesa a limitare i danni, nell'impossibilità di contrastare la trasmissione della partita tra Italia e Spagna, sulle reti Rai. Il programma che potrebbe calamitare i maggiori ascolti sulle reti del Biscione sembra essere Unfaithful, nonostante non si tratti certo di una prima visione. Ma vediamo cosa ci aspetta sui canae Mediaset stasera. Canale 5 apre la sua prima serata con un film dell'autrice Rosamunde Pilcher, Italia 1 offre tanto divertimento con il film adatto a tutta la famiglia Piccola peste torna a far danni e Rete 4 propone invece il film Unfaithful - L'amore infedele con Richard Gere tra i protagonisti. La5, Mediaset Extra e Top Crime mandano in onda serie televisive di genere diverso mentre Iris e Italia 2 si dedicano al cinema e infine resta Boing con un programma dedicato ovviamente al pubblico dei più piccoli. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

Canale 5 proporrà al suo pubblico Una causa persa, film del ciclo dedicato a Rosamunde Pilcher diretto nel 2014 da Michael Keusch, con Jan Sosniok, Hugo Egon Balder e Tobias Licht in qualità di protagonisti. La trama vede al centro una celebre avvocata divorzista, che durante una causa si trova contrapposta ad un collega da cui è fortemente attratta, senza riuscire ad aprirsi. Dopo una serata folle, i due si ritrovano però sposati, con conseguenze imprevedibili. Film anche per Italia 1 con Piccola peste torna a far danni, diretto da Brian Levant nel 1991, con John Ritter, Jack Warden e Michael Oliver nel cast. Il protagonista è Ben Healy, appena divorziato e con il figlio adottivo a carico, che una volta installatosi in una cittadina diventa oggetto delle attenzioni di tutte le donne che si sono appena separate dal marito. Sarà il figlio Junior a decidere infine per lui, architettando un piano teso a farlo sposare con Annie. Ancora cinema, stavolta drammatico, su Rete 4 dal titolo Unfaithful - L'amore infedele, diretto da Adrian Lyne nel 2002, con Diane Lane, Olivier Martinez e Richard Gere, impegnati in un triangolo amoroso che mette a repentaglio il rapporto di una coppia di New York.

Fiction invece per La 5, che propone Hotel Adlon - A family saga, serie tedesca che ha come epicentro un albergo berlinese teatro di vicende che avvengono in epoche diverse, andandosi ad immergere nella storia più ampia della città. Anche Mediaset Extra si affida alla fiction, proponendo Anni '60, serie diretta da Carlo Vanzina nel 1999 che cerca di raccontare l'Italia del boom economico. Si torna al cinema con Iris, ove andrà in onda Mia moglie è una bestia, diretto da Castellano e Pipolo nel 1988, con Massimo Boldi ed Eva Grimaldi, nel quale un pubblicitario meneghino trova all'interno di una grotta una donna preistorica, che però diventerà presto per lui una fonte di guai. Ancora cinema per Italia 2, che manda in onda Il cavaliere del Santo Graal, film diretto da Antonio Hernandez nel 2011, con Natasha Yarovenko e Alejandro Naranjo in qualità di protagonisti. La pellicola è ambientata nel dodicesimo secolo e vede il perfido Sir Black impegnato nel tentativo di entrare in possesso del Santo Graal, prima che esso possa approdare in Spagna. Fiction per Top Crime, che manderà in onda CSI: New York, uno spin off di CSI: Scena del crimine, mentre su Boing andrà in onda Adventure Time, una serie d'animazione statunitense.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.11 Rosamunde Pilcher - Una causa persa, film

ore 23.20 Nascita di una leggenda - I tre tenori, documentario

Italia 1 ore 21.10 Piccola peste torna a far danni, film

ore 23.00 Capitan Sciabola: il tesoro di Lama Rama, film

Rete 4 ore 21.15 Unfaithful - L'amore infedele, film

ore 23.20 Le quattro piume, film

La 5 ore 21.10 Hotel Adlon - A family saga, serie televisiva

Mediaset Extra ore 21.15 Anni 60, serie televisiva

Iris ore 21.00 Mia moglie è una bestia, film

Italia 2 ore 21.10 Il cavaliere del Santo Graal, film

Top Crime ore 21.10 CSI New York III, serie televisiva

Boing ore 21.00 Adventure Time, serie d'animazione.

