STEFANO DE MARTINO/ Vacanze finite: tra un mese il ritorno in tv

Stefano De Martino

Vacanze finite per Stefano De Martino che, dopo un’estate trascorsa ad Ibiza e l’ultimo weekend passato a Mykonos, è tornato a Milano. Il ballerino napoletano è stato beccato dai fans mentre girava per le trade del capoluogo lombardo in compagnia degli amici, Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. In perfetta forma e abbronzato, Stefano De Martino si è fermato a Milano prima del ritorno a Roma. Il ballerino continua a girare l’Italia per partecipare a diversi eventi. Proprio durante un evento nella sua Campania, De Martino ha annunciato che tra un mese tornerà nella scuola di Amici. Ancora qualche giorno di relax, dunque, per l’ex marito di Belen Rodriguez che approfitterà delle prossime settimane per allenarsi e rimettersi in forma. Con il ritorno nella scuola di Amici dove riprenderà il suo posto di supporter e ballerino professionista accanto all’amico Marcello Sacchetta, Stefano De Martino tornerà stabilmente a Roma per poi tornare a Milano ogni volta che ne avrà l’occasione sia per vedere il figlio Santiago ma anche per Gilda Ambrosio, la sua nuova fiamma.

I FANS ASPETTANO LA PRIMA FOTO CON GILDA AMBROSIO

Stefano De Martino continua a mantenere il silenzio sul tipo di legame che ha con Gilda Ambrosio, la stilista con cui è stato beccato dal settimanale Chi prima ad Ibiza e poi a Mykonos. Dopo il weekend in Grecia, i due si sono nuovamente separati. Lei, infatti, è volata prima a Parigi e poi a Londra tornando a Milano solo nelle scorse ore. Stefano, invece, ha trascorso alcuni giorni a Berlino per una convention sulla danza e, tornato in Italia, si è recato in Campania dove era atteso da un evento. Anche il ballerino, però, è tornato a Milano nelle scorse ore per riabbracciare Santiago, tornato da una vacanza con Belen in montagna. I fans, tuttavia, attendono la foto con Gilda Ambrosio. I due, tuttavia, non commentano i rummors e restano in silenzio. I due ufficializzeranno il rapporto nei prossimi giorni?

