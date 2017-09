Stefano Gabbana e Juan Fran Sierra fidanzati/ Il bacio fa il giro dei social e dei fan di Claudio Sona

Juan Fran Sierra

La foto del bacio tra Stefano Gabbana e Juan Fran Sierra ha fatto il giro dei social e ha già fatto sorridere i fan di Claudio Sona, i fedelissimi, convinti che i due abbiamo complottato alle spalle del tronista gay, il prim della storia, di Uomini e donne. I complottisti lasciano poco spazio ai fan veri e propri di Juan Fran Sierra, il bel modello spagnolo, felici per il ritorno di fiamma con il famoso stilista. Proprio quest'ultimo ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del bacio anche se tra i due sembra che ci sia solo dell'amicizia.

STEFANO GABBANA MINIMIZZA IL BACIO E DICO NO

Secondo i bene informati i due avevano avuto una liason già in passato e il modello avesse deciso di chiudere proprio per via di Claudio Sona di cui si era innamorato. Da allora i due sono stati inseparabili almeno fino a che il veronese non ha deciso di salire sul trono per avere la notorietà che ha sempre sognato. Rimane il fatto che, mentre i "gossipari" e i complottisti gridano già "a lupo, a lupo", Stefano Gabbana ha usato il suo profilo Instagram non solo per ripubblicare la foto del bacio ma anche per sottolineare il fatto che Juan Fran Sierra non è il suo fidanzato e che si tratta "solo di un bacio". Pubblicando la foto che potete vedere cliccando qui, Stefano Gabbana scrive: "Innanzitutto è solo un bacio ????e non è il mio compagno". Dall'altra parte, intanto, Juan Fran Sierra continua a passare le vacanze in barca con lui e anche pronto a sistemare le sue fatture. Un bacio tra colleghi quindi per loro, niente di più...

