Tale e Quale Show 2017/ Cast e giudici della nuova edizione tra ex "Amici" e gieffini

Claudio Lippi, Tale e Quale show

Si alza il sipario sulla nuova edizione di Tale e Quale Show ancora una volta guidato da Carlo Conti ma completamente rivoluzionata. Naturalmente il meccanismo di "gioco" rimarrà ancora quello solito ma, a parte il conduttore e la confermatissima Loretta Goggi, sembra che il resto sia ancora incerto. Claudio Lippi non ci sarà questa volta, almeno non dietro il bancone dei giudici visto che ha deciso di buttarsi nella mischia ed entrare ufficialmente nel cast, almeno secondo quanto ha riportato Tv Sorrisi e Canzoni nel suo nuovo numero. Il conduttore ha ripreso in mano le redini della sua vita dopo il malore dello scorso anno, e ha deciso di lanciarsi in imitazioni e canzoni, come andrà la sua "carriera" da concorrente quest'anno? I giudici saranno come è stato lui con i concorrenti delle passate edizioni?

CANALE 5 SBARCA A TALE E QUALE SHOW TRA EX AMICI E GIEFFINI

Grandi novità anche per il cast di concorrenti. Dopo i rumors dei giorni scorsi è lo stesso settimanale a rivelare i nomi di coloro che saliranno sul palco (ed entreranno in sala trucco) nella prossima stagione. Il primo nome è quello dell'amata e irriverente Donatella Rettore. A quanto pare, però, l'interprete di Splendido Splendente non sarà l'unica cantante dell'edizione 2017. Insieme a lei, ci saranno anche i colleghi Annalisa Minetti, Marco Carta ed un altro ex di Amici, Federico Angelucci. Insieme a loro anche l'opinionista e speaker radiofonico di Rtl 102.5 Mauro Coruzzi alias Platinette, Piero Mazzocchetti, Edy Angelillo, Benedetta Mazza, Valeria Altobelli e, sempre da Canale 5, anche Alessia Macari e Filippo Bisciglia, noto conduttore di Temptation Island ed ex gieffino. Tale e Quale Show 2017 dovrebbe prendere il via dal 22 settembre prossimo.

