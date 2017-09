Tempesta d'amore / Anticipazioni 2 settembre: Clara confessa la verità a William

Tempesta d'amore

Tempesta d’amore, la soap opera tedesca sempre più amata dal pubblico italiano, torna in onda anche oggi su Rete 4. Dopo una settimana ricca di eventi, anche il weekend riserverà molte sorprese ai fans di una delle soap che, ormai da anni, appassiona i telespettatori italiani. Cosa succederà, dunque, nella nuova puntata? Anche nell’appuntamento odierno, i protagonisti indiscussi saranno ancora Adrian e Carla. I loro sentimenti sono sempre più evidenti e, finalmente, riusciranno ad ammettere la verità. Clara, infatti, dopo una lunga lotta con se stessa, decide di prendere in mano la propria vita confessando la verità a William a cui rivela di non volerlo sposare perché è innamorata di Adrian. La confessione di Clara spiazza Adrian che non nasconde la sua angoscia e la sua delusione per la decisione di Clara. William, così, quando incontra Adrian, furioso, lo aggredisce fisicamente. Tra i due la situazione degenera e solo l’intervento di Susan e Werns riesce ad evitare il peggio. Per Clara, dunque, la situazione diventa sempre più difficile. Riuscirà a vivere il suo sogno d’amore con Adrian?

ANDRE’ E ALFONS SALVANO LA FABBRICA?

Andrè e Alfons, nel frattempo, sono alle prese con i problemi economici della fabbrica. I due, così, si recano in baca sperando di trovare una soluzione a tutti i loro problemi ma non avranno le notizie che sperano. In banca, infatti, scoprono di non poter ottenere il prestito necessario per salvare la fabbrica. I Sonnbichler non sanno se vendere o meno la fabbrica di birra. Alfons, però, spiega a Hildegard di essere molto fiducioso e che la loro attività, prima o poi, comincerà ad ingranare. Andrè, però, è molto indeciso e si confida con Melli. Susan, nel frattempo, capisce di essere innamorata di Werner e, riconoscente per quanto sta facendo con William, lo ringrazia apertamente. Tina, dopo aver scoperto che David è diventato cieco, decide di restargli vicino ma quando scopre che ha intrecciato una relazione con Anja va su tutte le furie, ma quando David viene portato d’urgenza in ospedale, si mostra sinceramente preoccupata. Tuttavia, pur volendo restargli vicino, non riesce a non essere gelosa della complicità e del feeling che David ha con Anja.

