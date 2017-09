Tom Jones / L’artista ha rimandato il tour perché malato

Immagini di repertorio

LE DATE RIPROGRAMMATE IN PRIMAVERA

Brutte notizie per i milioni di fan del celebre cantante gallese Tom Jones. Infatti, l’artista nato a Pontypridd il 7 luglio del 1940 si è visto costretto a rimandare l’intero tour americano per via di una malattia che lo ha colto in questi ultimi giorni. Per il momento c’è un certo riservo sulle condizioni di salute di Sir Tomas che da poco ha compiuto 77 anni, anche se la situazione non dovrebbe essere preoccupante visto che dal suo entourage hanno già fatto sapere le nuove date del medesimo tour di fatto traslato in primavera. Un tour che sarebbe dovuto partire il prossimo mercoledì 6 settembre dalla città di Bethlehem nello stato della Pennsylvania per poi proseguire in tutte gli States per complessive 17 date che avevano già fatto segnare il tutto esaurito. La decisione di Tom Jones di annullare le date secondo quanto riportato dallo staff del cantante è stata presa di comune accordo con i medici che hanno consigliato di non esibirsi.

LO SCORSO LUGLIO IL CONCERTO A ROMA

Tom Jones dunque alle prese con problemi di salute eppure lo scorso 26 luglio nel corso del concerto tenuto a Roma all’Auditorium, era apparso in ottima forma proponendo ai tanti fan presenti uno spettacolo davvero unico ed emozionante. Nello specifico Sir Thomas, ha deliziato tutti con alcuni grandi classici del suo sconfinato repertorio come It’s Not Unusual, Thunderball, What’s New Pussycat e Sex Bomb con i brani contenuti nel suo ultimo album Long Lost Suitecase peraltro oggetto del suo tour mondiale. Non resta che fargli i migliori auguri di una pronta guarigione.

