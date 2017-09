UNFAITHFUL - L'AMORE INFEDELE/ Su Rete 4 il film con Richard Gere (oggi, 2 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE RICHARD GERE E DIANE LYNE

Unfaithful - L'amore infedele, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola thriller che è stata diretta nel 2002 da Adrian Lyne e vede tra i suoi protagonisti attori del calibro di Richard Gere e Diane Lane. Si tratta del remake di una pellicola cinematografica diretta in passato da Clude Chabrol. Richard Gere è noto al pubblico per le sue magistrali interpretazioni in film come Pretty Woman e Se scappi ti sposo. Diane Lane è invece famosa per aver preso parte a pellicole come La tempesta perfetta, Amori sospesi e Nella rete del serial killer. Per la sua magistrale interpretazione in Unfaithful-L'amore infedele, l'attrice americana Diane Lane si aggiudicò la nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista. Stessa cosa avvenne per i Golden Globe e e gli Screen Actors Guild Award. Diane Lane, nel corso del 2017, prenderà parte al cast del film Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, pellicola diretta da Peter Landesman. Richard Gere ha invece partecipato al film The Dinner, di Oren Moverman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è una coppa di coniugi formata da Connie ed Edward. I due vivono un'esistenza serena a New York. Un giorno, Connie accetta l'aiuto di uno sconosciuto che inavvertitamente ne causa il ferimento per via di una caduta. L'uomo, un affascinante imprenditore, la invita a recarsi a casa sua per medicarla, la donna, pur scrutando in lontananza l'arrivo di un taxi, decide di accettare l'invito. Dopo le cure del caso ed accorgendosi della forte attrazione verso il suo gentile soccorritore, Connie decide di andare via, non prima che l'uomo possa donarle un libro. All'interno del libro, il giorno dopo Connie scopre un bigliettino da visita dell'uomo, che si chiama Paul. Decide di chiamarlo, con l'intezione di ringraziarlo per la gentilezza del giorno prima e Paul la invita a bere un caffè. Tra i due scatta un'irrefrenabile passione ma nel viaggio in treno per tornare a casa, Connie si pente amaramente del suo momento di debolezza.

Tuttavia, gli incontri tra i due diventano sempre più frequenti e passionali, innescando il sospetto in Edward che nota come sua moglie sia sempre più fredda e distaccata, sia con lui che con il figlio Charlie. Arrivato al limite della sopportazione, Edward decide di far seguire la moglie, ottenendo una serie di foto che provano l'infedeltà della donna. Un giorno Connie incontra casualmente Paul con un'altra donna, accorgendosi di come la loro relazione con sia esclusiva per l'uomo. Quello stesso giorno Edward decide di seguire la donna ed affronta Paul. Tra i due si innesca una violenta lite ed Edward uccide il suo rivale in amore. Dopo diversi giorni la polizia bussa alla loro porta. Accanto al cadavere gli inquirenti hanno infatti rinvenuto il recapito telefonico di Connie, che nega di conoscere Paul. Quando la polizia va via, Edward confessa la verità alla donna. Col passare delle settimane i due tentano di rimettere in piedi i pezzi del loro matrimonio.

