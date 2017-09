Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Marco si amano ancora, le tante prove (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Prima del trono classico, ad aprire i battenti della nuova stagione di Uomini e Donne, ci hanno pensato dame e cavalieri del trono over. Maria De Filippi, lo scorso mercoledì 30 agosto è tornata in pista con una formula leggermente rinnovata. Spazio infatti, per alcune persone sconosciute in cerca di aiuto ed una diretta su Facebook. Questo è servito, per mettere in contatto e nell'immediato, le persone con gli internauti. Il nuovo format in stile "C'è posta per te", ha conquistato il pubblico. In molti infatti, speravano che la stessa cosa potesse accadere anche durante la registrazione del classico, ma non è stato così. Questo spaccato web in diretta però, aveva riacceso il cuore degli estimatori. La live su Facebook si era aperta con un ballo tra dame e cavalieri e alla prima occhiata, Gemma Galgani e Marco Firpo stavano ballando insieme. Questo dettaglio, non è passato inosservato e tutti speravano che i due fossero ancora insieme. Ed invece poi, le anticipazioni hanno deluso le aspettative del grande pubblico. Gemma e Marco infatti, si sono lasciati. La dama e il cavaliere, non senza polemiche, hanno parlato della loro storia d'amore giunta al capolinea. Naturalmente Tina Cipollari, ha evidenziato che la stessa identica cosa era accaduta anche quando stava con Giorgio Manetti. Marco e Gemma però, sono ancora in ottimi rapporti ed i due, hanno anche versato delle lacrime durante il loro racconto.

Gemma e Marco si amano ancora: la prova durante la registrazione del trono over

Gemma e Marco si amano ancora, la cosa è evidente. I due, raccontando la loro storia si sono commossi fino alle lacrime. Quando Giorgio Manetti è entrato in studio, ha chiesto il perché di questa separazione, puntando il dito anche contro la ex. Marco, però ha avuto solo parole di stima per Gemma difendendola anche dalle pungenti parole del toscano. A differenza di Giorgio quindi, Marco non prova nessun astio per la dama ed anzi, spera in un possibile riavvicinamento. La porta tra i due, non sembra definitivamente chiusa e così, gli estimatori sono già convinti che, le dinamiche di Gemma e Marco, terranno banco per tutto il corso della nuova stagione. Il Manetti invece, è apparso rilassato e sereno, ed ha anche raccontato di avere passato una bella estate in serenità che gli è servita per mettere da parte tutta l'intera stagione televisiva fatta – nella maggior parte dei casi – di molte polemiche. A questo punto, gli sviluppi sentimentali degli over, stanno per cominciare: siete pronti?

