Uomini e Donne/ Anticipazioni: feedback positivi per i quattro nuovi tronisti, ecco chi sono (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

La prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha tracciato i contorni di un programma che, sarà in grado di appassionarci anche per la nuova stagione televisiva. Lo scorso giovedì 31 agosto, il mese si è concluso con la prima registrazione giovane e la presentazione ufficiale dei 4 nuovi tronisti che allieteranno le dinamiche degli Studi Elios fino alla fine dell'anno. Così come anticipato più volte, Mattia Marciano è stato il primo ad essere stato presentato. Quando lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di scoprirlo come corteggiatore, non ci eravamo accorti di alcuni tratti distintivi del suo carattere. Mattia infatti, si è presentato come un ragazzo estremamente legato alla famiglia tanto che, quando si è parlato della mamma, si è commosso fino alle lacrime. Il 25enne napoletano, nonostante abbia già aperto uno studio dentistico tutto suo, in qualche modo sogna anche il mondo dello spettacolo e durante questi mesi, scopriremo se, oltre alla gloria, è davvero in cerca - o meno - dell'anima gemella. Successivamente poi, spazio per Alex Migliorini. Secondo le valide talpe del web presenti sul VicoloDelleNews, il giovane si farà strada per via dell'estrema sensibilità d'animo. Inizialmente infatti, venire da Verona (stessa città di Claudio Sona), era - per assurdo - diventato un problema. Alex poi, ha colpito il pubblico per via della vitiligine, malattia che inizialmente lo frenava molto rendendolo insicuro ma che ad oggi, ha affrontato con la giusta positività.

Uomini e Donne, trono classico: tutti i tronisti alla corte della Queen

Dopo Mattia e Alex, c'è stato spazio anche per Sabrina Ghio e Paolo Crivellin. Entrambi, volti conosciuti dal grande pubblico. La ragazza, ha un passato da ballerina. Durante l'edizione del 2004 di Amici, ha partecipato al programma conquistando anche la seconda posizione dietro Leon Cino. Poi Sabrina ha vinto Reality Circus. Dopo essere diventata mamma, si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Penelope, sua figlia di 4 anni, è il suo amore più grande. Lei infatti, non cerca un padre per la figlia ma un fidanzato! Sabrina ha già le idee molto chiare e il suo carattere allegro, saprà conquistare gli estimatori del trono classico di Uomini e Donne. In ultimo, ha conquistato il pubblico anche Paolo. Il ragazzo biondo arriva da Temptation Island. Durante l'estate infatti, aveva corteggiato Valeria Bigella ma senza alcun esito positivo. Lui, rappresenterà senza ombra di dubbio, la parte riflessiva del trono giovane. Attualmente il pubblico, dopo le presentazione, ha rilasciato in rete feedeback decisamente positivi per le scelte fatte dalla redazione, staremo a vedere cosa succederà dal prossimo 18 settembre.

