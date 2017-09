VIUUULENTEMENTE MIA/ Su Iris il film con Diego Abatantuono (oggi, 2 settembre 2017)

il film commedia in seconda serata su Iris

DIEGO ABATANTUONO E CHRISTIAN DE SICA NEL CAST

Viuuulentemente mia, il film in onda su Iris oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere commedia che ormai fa parte della storia del cinema italiano, Viuuulentemente...mia. La commedia uscì nel 1982 con la regia di Carlo Vanzina che ha collaborato alla sceneggiatura con il fratello Enrico e Cesare Frugoni. Le musiche sono del maestro Armando Trovajoli che aveva all'epoca già una certa esperienza nella composizione di musica per il cinema. Il film nasce e si sviluppa attorno a un soggetto scritto da Mario Amendola mentre gli attori sono stati vestiti dalla bravissima costumista Bruna Parmesan. Nel cast spiccano ovviamente i due protagonisti, un giovane ma già sgrammaticatissimo Diego Abatantuono e una bellissima e brava Laura Antonelli. Tra gli altri interpreti ricordiamo anche Christian De Sica, Roberto della Casa e Sandro Ghiani. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

VIUUULENTEMENTE MIA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA NEL DETTAGLIO

Una donna non proprio in regola con le tasse e un poliziotto imbranato e dalla sintassi non proprio da Accademico della Crusca sono il mix vincente di questa commedia italiana divenuta ormai cult. Anna Tassotti Maloni è una donna molto ricca che ha qualche problema col fisco. Per sfuggire alla galera per aver evaso le tasse decide di volare in Spagna ma in viaggio verso l'aeroporto, un auto della polizia che passa al semaforo col rosso manda la sua vettura fuoristrada. Alla guida c'è Achille Cotone, un poliziotto combinaguai che per farsi perdonare la accompagna all'aeroporto e si assicura che la donna si imbarchi. Solo più tardi Achille si rende conto del grande errore commesso e decide di recarsi personalmente in Spagna per assicurare alla giustizia la donna. Naturalmente le cose non vanno esattamente come si aspetta e il solerte poliziotto scatena una serie di esilaranti catastrofi. Anna è stata trattenuta dalla polizia spagnola perché non ha con sè i documenti ed è facile per Achille trovarla, portarla in Italia invece non sarà così semplice ma il lieto fine è alle porte.

