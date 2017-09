AARON PAUL DIVENTA PAPÀ/ L'annuncio condiviso con i fan nel suo profilo Instagram, foto

Aaron Paul diventa papà

Nuovo bebé in arrivo ad Hollywood, grazie alla lieta notizia resa nota qualche ora fa da un attore molto amato negli Stati Uniti e non solo. Aaron Paul ha condiviso con i suo followers su Instagram la novità, pubblicando uno scatto del pancione della moglie Lauren Parsekian e aggiungendo le parole: "Ehi, guardate qui! Le parole non riescono a descrivere quanto io sia eccitato per questo piccolino che è entrato a far parte delle nostre vite. È arrivato il momento di condividere con voi anche questa bella novità" (clicca qui per vedere la foto pubblicata dall'attore). A distanza di qualche minuto, anche Lauren Parsekian, con la quale Paul è sposato dal maggio 2013, ha confermato il lieto evento postando un'immagine dell'ecografia insieme alla semplice didascalia "Oh hi". Insieme a tale foto, ha aggiunto anche il suo volto e quello del marito da bambini: a chi dei due assomiglierà maggiormente il nascituro?

Aaron Paul e la moglie Lauren Parsekian diventano genitori

Aaron Paul è conosciuto soprattutto grazie al suo ruolo di Jesse Pinkman nella serie televisiva Breaking Bad, grazie alla quale ha anche vinto tre Emmy Awards nel 2010, nel 2012 e nel 2014 come migliore attore non protagonista in una serie drammatica. Sono diversi, oltre al programma che lo ha reso famoso, i progetti ai quali ha collaborato tra i quali Big Love, Criminal Minds, CSI: Miami, X Files (dove ha conosciuto la sua ex compagna Samaire Armstrong). Attualmente è impegnato nelle riprese della serie The Path, ma qualche mese fa ha girato il thriller 'Welcome Home' in Italia e più precisamente in Umbria, Toscana e Emilia Romagna. Aaron Paul ha conosciuto la moglie al Coachella Music Festival a Indio, California, e ha cominciato a frequentarla a distanza di qualche mese. Il matrimonio è stato celebrato nel 2013 aò Calamigos Ranch di Malibu. La coppia è estremamente attiva sul fronte benefico: ha infatti donato ben 1,8 milioni di dollari alla Kind Campaign, un'organizzazione contro il bullismo.

