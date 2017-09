ACHILLE LAURO E BOSS DOMS / Chi sono I Compositori di Pechino Express 2017? Ecco la nuova coppia

Achille Lauro - Facebook

DEBUTTA LA NUOVA COPPIA DI PECHINO EXPRESS, I COMPOSITORI

La puntata di Pechino Express 2017 di questa sera sancirà l'entrata in scena di una nuova coppia che sicuramente farà parlare di sé nel corso delle prossime puntate. Dopo l'eliminazione dei criticatissimi, come molti avevano ipotizzato fin dalla settimana precedente, una nuova squadra si aggiungerà ai colleghi: si tratta dei Compositori, ovvero Achille Lauro e Boss Doms. Ma chi sono questi due personaggi, non troppo noti al grande pubblico? Anche in questo caso, come per altri partecipanti al docu-reality, la produzione ha deciso di attingere al mondo del web, caro ai giovani e meno conosciuto ai telespettatori di età più matura.

Chi è Achille Lauro?

Achille Lauro, il cui vero nome è Lauro De Marinis, è un rapper, nato a Roma l'11 luglio 1990. Ha all'attivo già tre album registrati in studio, l'ultimo dei quali (Ragazzi Madre) è stato registrato nel 2016. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2014, grazie alla firma per Roccia Music, l'etichetta discografica italiana fondata dal rapper Marracash e dal beatmaker italo-argentino Shablo. Achille Lauro non ha mai nascosto il suo carattere eccentrico: appassionato di occhiali e abiti diversi da quelli del classico rapper, ha sempre cercato di seguire una propria strada, allontanandosi dall'immaginario collettivo.

Chi è Boss Doms?

Boss Doms è il secondo rappresentante de I Compositori. Il suo vero nome è Edoardo Minozzi ed è noto nel panorama musicale proprio per essere il partner artistico di Achille Lauro. Produttore e DJ romano, Boss Doms in passato ha collaborato anche con altri cantanti quali Feed Me, Dementia, Culprate, Zomboy, Doctor P, Foreign Beggars e molti altri. Anche lui eccentrico come il compagno di squadra, è da sempre stato appassionato di musica, prima come autodidatta e poi spostandosi verso la musica elettronica all'età di circa 18 anni. Dopo le prime produzioni hip hop, Boss Doms ha cambiato stile musicale, spaziando tra Dubstep, Glitch Hop e Electro House. La sua partecipazione a Pechino Express insieme ad Achille Lauro è stata accolta con grande curiosità dal popolo del web: la coppia riuscirà a ridare il giusto smalto al programma condotto da Costantino Della Gherardesca?

