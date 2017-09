Anticipazioni Una Vita/ Cayetana spinta al suicidio dalle pene d'amore? (Puntata 20 settembre)

Una Vita

Non c'è mai fine ai problemi di Cayetana nelle attuali puntate di Una Vita. La dark lady, che tanto ha fatto del male nel corso delle precenti puntate della telenovela spagnola, sarà ora chiamata a fare i conti con le conseguenze dell'incendio nella sua abitazione. Il suo volto sfigurato la farà cadere in uno stato di profonda depressione, così come la visita del duca di Somoza. Dopo che Teresa ha cercato di convincere il nobile a recarsi in visita ad Acacias 38, Cayetana apprenderà da lui la peggiore notizia possibile: il suo amante non avrà nessuna intenzione di continuare a frequentare una donna invalida e per questo porrà fine alla loro relazione. Quelle parole, in seguito alle quali il duca lascerà subito il palazzo, peggioreranno la già forte depressione della dark lady che arriverà persino a pensare di farla finita per sempre. L'idea del suicidio però verrà velocemente accantonata grazie al pronto intervento di Fabiana e della stessa Teresa: madre e migliore amica di Cayetana riusciranno a convincerla a continuare a lottare, perché ha ancora molto di cui essere felice.

Ramon e Trini tornano ad Acacias 38

Il peggio sembra passato per Ramon e Trini che finalmente potranno mettere la parola fine ad un vero e proprio incubo. Nell'episodio di Una Vita di oggi, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 14:10, i due coniugi Palacios potranno abbandonare l'abitazione nella quale si erano trasferiti e tornare nel loro appartamento di Acacias 38. Le recenti indagini hanno, infatti, confermato gli intrighi di Clemente e ora il suo rivale Ramon potrà nuovamente tornare in possesso di tutti i suoi averi. L'usuraio apparirà però ancora combattivo ai loro occhi: sarà proprio lui, infatti, ad incrociare per qualche istante i coniugi Palacios al commissariato e a mettere le cose in chiaro con loro. Faranno bene a tenere gli occhi aperti in futuro, perché lui si vendicherà! La questione sarà dunque destinata a creare nuovi problemi in futuro? Comunque sia, per Trini e Ramon ci sarà molto di cui festeggiare: la coppia sarà felice come non accadeva da tempo, insieme a Maria Luisa, Victor e gli amici Ramon e Juliana.

