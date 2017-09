Antonella Mosetti fidanzato/ Il nuovo amore è Salvatore Gabriel Valerio, cantante degli Studio 3 e di Amici

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio

Antonella Mosetti è felice e ha un nuovo amore al suo fianco. Lui è un volto già noto al mondo dello spettacolo e soprattutto della musica: si tratta di Salvatore Gabriel Valerio, cantante degli Studio 3 ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi. La mamma di Asia Nuccetelli, dopo un lungo tira e molla con l’ex fidanzato Gennaro Salerno, ringrazia proprio la figlia per questa felicità inaspettata ed è lei stessa ad annunciare attraverso una storia su Instagram questo nuovo amore. La Mosetti ha pubblicato un video insieme a Gabriel, dichiarando: “Ciao, questo è il mio fidanzato”. Un pò imbarazzato, il frontman degli Studio 3 ha fatto una battuta e poi ha salutato tutti i follower della Mosetti. Il racconto del loro prima incontro arriva però attraverso le pagine del settimanale Chi, al quale Antonella Mosetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo nuovo fidanzato.

GABRIEL VALERIO E ANTONELLA MOSETTI STANNO INSIEME!

“E pensare che quella sera non volevo uscire. A volte i figli fanno le cose per bene. - svela la showgirl ed ex gieffina, ricordando la sera in cui sua figlia la convinse ad uscire e le presentò poi Gabriel - Sono in debito con Asia. Io e Gabriel ci frequentiamo da un mese. Lui è più giovane, ma ha una gran testa e mi fa stare bene”. La Mosetti è felicissima e sta vivendo un periodo di forte passione col cantante, che condivide in toto i suoi sentimenti. Sulla stessa scia della madre sembra essere anche Asia: l'ex gieffina, nella puntata di Pomeriggio 5 che ieri l'ha vista tra gli ospiti, ha infatti dichiarato si essere impegnata, anche se non ha voluto svelare l'identità del fortunato.

