Ashley Graham / Chi è la modella curvy? Peso, età e carriera (Pomeriggio 5)

Ashley Graham

A Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 20 settembre, scorrono le immagini di una bellissima modella curvy. "Chi è?" si chiederanno i meno informati sull'argomento, ebbene si tratta di Ashley Graham, una la bellissima top model curvy tra le più famose al mondo. Ashley è alta 1,75 m e, all'inizio della sua carriera da modella, ha dichiarato di pesare intorno agli 80 kg, anche se di recente per la modella si è parlato di un pese equivalente ai 90 kg. Un aspetto che non è comunque un problema per la Graham ma che anzi è diventato uno dei suoi punti forti. Le sue misure sono 107, 76, 117 cm di bellezza e sensualità che la top model mostra con orgoglio, combattendo gli stereotipi di magrezza spesso imposti dalle passerelle e dai media.

LA MODELLA CURVY PI Ú FAMOSA DEL MONDO

Ashley Graham non ha infatti alcun timore nel mostrare la cellulite, imperfezione fisica che fa parte di tantissime donne e che rappresenta una normalità da mostrare senza remore. Proprio in una recente foto postata su Instagram, la modella al mare mostra la cellulite e scrive: «Mi alleno. Faccio del mio meglio per mangiare bene. Mi piace la pelle che ho. E non mi vergogno di mostrare la cellulite, i «buchi» sulle gambe. E non dovreste vergognarvi anche voi!», spiega. Per poi aggiungere: «La bellezza è al di là della dimensione». Ashley è anche designer e testimonial del brand di lingerie Addition Elle ed è anche il volto più conosciuto sulle passerelle delle sfilate di Michael Kors. Ha anche conquistato molte copertine della rivista di moda Vogue. Molti colossi della moda l’hanno scelta come modella e testimonial del brand (basti pensare a H&M).

© Riproduzione Riservata.