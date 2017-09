Baguio, Filippine / Le tappe di Pechino Express 2017: la città indipendente (Terza Puntata)

Pechino Express 2017

TEMPIO DEGLI SCACCHI

Nel nuovo appuntamento di questa sera con il reality Pechino Express 2017 i concorrenti ancora rimasti in gara chiamati a coprire un percorso lungo oltre 420 chilometri che li porterà nella splendida città di Baguio. Baguio è una città indipendente delle Filippine situata nella provincia di Benguet nonché capoluogo politico ed economico della regione amministrativa Cordillera. Formata da ben 130 distretti, Baguio non si affaccia sul mare ma si estende completamente nell’interno del territorio filippino contando oltre 300 mila abitanti in 57 chilometri quadrati di estensione a circa 1500 metri sul livello del mare. Fondata agli inizi del Novecento dagli americani fu anche capitale estiva del Paese. È sede di sette università nonché di una rilevante accademia militare, è famosa nel mondo per l’epica partita a scacchi del 1978 tra Karpov e Viktor Korcnoi e per la meravigliosa cattedrale.

LA PROVINCIA DI BENGUET

Baguio si trova nella provincia di Benguet nella parte nord dell’isola di Luzon. Una zona che ha una storia abbastanza recente risalente allo scorso secolo e che è caratterizzata da un punto di vista geografico per l’assoluta assenza di sbocchi sul mare e per essere attraversata dalle montagne della Cordillera Central che ricreano un paesaggio decisamente attraente. Da un punto di vista amministrativo è formata da una città molto importante come Baguio e da tredici municipalità. L’economia è invece trainata dall’agricoltura che rappresenta nettamente la prima fonte di occupazione soprattutto per quanto concerne la coltivazione di ortaggi, frumento, legumi e frutta. Il turismo è in netta crescita mentre c’è da segnalare come questo territorio sia abbastanza ricco di giacimenti di rame, oro e argento.

