Beautiful, anticipazioni 20 settembre: il primo bacio di Sally e Thomas

Beautiful

L'arrivo di Sally Spectra nelle puntate italiane di Beautiful è destinato a portare grandi novità sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La rossa, degna erede dell'indimenticabile prozia, intende far cresce la nuova Spectra Fashions in tempi rapidi e per questo ha deciso di sfruttare un personaggio noto, perfetto per permetterle di farsi conoscere nel mondo della moda. Per questo Sally ha registrato e ha pubblicato nei social network lo scontro avvenuto con Sally al Giardino, rendendo furioso l'Amministratore Delegato della Forrester Creations. Steffy non riuscirà a trattenere la rabbia e si sfogherà con Thomas, che era presente durante il litigio avvenuto al ristorante. Sarà davanti a lui che griderà vendetta nei confronti della sua rivale, anche se il fratello cercherà di indurla alla riflessione: Sally potrà anche pubblicare tutti i video del mondo, ma non riuscirà mai a fare meglio di lei dal punto di vista professionale.

Il primo bacio di Sally e Thomas

Nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, Thomas cercherà di tranquillizzare Steffy, facendole notare che Sally è solo un'aspirante stilista alla ricerca di notorietà. Incuriosito da questa nuova conoscenza, che tutto sommato ha attirato la sua attenzione più del previsto, Thomas deciderà di recarsi alla Spectra Fashions per capire cosa Sally abbia davvero in mente. E qui avrà la possibilità di vedere per la prima volta alcuni suoi modelli, che susciteranno l'interesse del rampollo Forrester: Thomas non avrebbe mai pensato di trovarsi davanti ad una ragazza con un simile talento inespresso, che potrebbe portarla lontano nel mondo della moda. Sorpreso da questo incontro., Thomas si sentirà incredibilmente vicino a Sally al punto da scambiare con lei il primo bacio appassionato. Possiamo fin d'ora assicurarvi: non sarà l'ultimo! Dovremo dunque prepararci all'inizio di una nuova storia d'amore? I Tally sono finalmente arrivati anche in Italia...

