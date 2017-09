Belen Rodriguez/ Video, la notte milanese della showgirl con il fidanzato Andrea Iannone

Belén Rodríguez

Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone tutto sta andando per il meglio, ormai non ci sono più dubbi. La coppia, incurante delle critiche rivolte alla stagione deludente del pilota della MotoGp, continua a sfruttare ogni momento libero per stare insieme, anche in una piovosa serata milanese. A confermarlo sono arrivate le ultime Instagram Stories pubblicate dalla showgirl argentina: in esse si vede Belen Rodriguez e Andrea Iannone spensierati per le vie deserte della città mentre cantano a squarciagola. Da 'L'esercito dei selfie' di Arisa e Lorenzo Fragola, fino a 'Liberi liberi' di Vasco Rossi, i due protagonisti del gossip estivo appaiono felici come non accadeva da tempo. E, a completare una serata brava, non potevano mancare due bicchieri di mojito, bevuti in solitudine e tranquillità in auto. La coppia li appoggia sul cruscotto dell'auto, dove la modella argentina appoggia anche le sue scarpe, mettendo in mostra il suo tatuaggio. Clicca qui per vedere il video pubblicato su Instagram Stories della divertente serata della coppia.

Belen Rodriguez: amore ganfie vele con Andrea e pensiero sempre al GF Vip 2017

Belen Rodriguez continua a tenere costantemente monitorati i movimenti dei fratelli Cecilia e Jeremias al Grande Fratello Vip 2017. La coppia è uscita indenne anche dalla seconda nomination avvenuta lunedì, anche se ha fatto parlare ampiamente di sé sia per il bacio scambiato tra Jeremias e Carla, sia per la doccia hot di Cecilia. Comunque sia, anche se le critiche riguardo il loro comportamento non mancano nei socian network, Belen sostiene i propri fratelli e sente moltissimo la loro mancanza. Il suo commento postato qualche ora fa su Instagram conferma infatti questo sentimento: "Fiera della vostra umanità, fiera della vostra sensibilità, della vostra trasparenza! Fiera di voi, ieri oggi e per sempre!....... #mimancatecositanto @jeremiasgr @chechurodriguez_real, #grazieamamaepapa".

© Riproduzione Riservata.