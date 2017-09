Bolinao, Filippine / Le tappe di Pechino Express 2017: la municipalità della ‘Terra del sale’ (Terza Puntata)

Pechino Express 2017

CAPITALE DEI RICCI DI MARE

La terza tappa del reality Pechino Express 2017 attraversa l’interessante città di Bolinao nella regione di Ilocos e per la precisione la provincia di Pangasinan. Bolinao è una città molto importante sia dal punto di visto economico che politico con oltre 80 mila abitanti dislocati su un territorio di ben 197 chilometri quadrati. La città è famosa per la raccolta di cospicui quantitativi di ricci di mare e per i ricchi giacimenti di carbone.

LA PROVINCIA DI PANGASINAN

Bolinao si trova nella provincia di Pangasinan. Una zona molto caratteristico con capitale la città di Lingayen. Questa è una terra ricca di risorse naturali ed in particolar modo di sale come del resto si può evincere dal nome che tradotto dalla lingua locale significa letteralmente Terra del sale. Si trova nella parte Nord –Ovest delle Filippine e si affaccia sul Mare Cinese del Sud ed è composta da quattro città principali che sono Alaminos, Dagupan, San Carlos e Urdaneta. Pangasinan ha un’economia abbastanza variegata nella quale primeggiano importanti comparti industriali indirizzati in ambito della produzione del cemento ed alimentari. La principale fonte d’impiego però rimane ancora l’agricoltura con la produzione di riso, bambù e mango che la fanno da padrone. Non è da meno il settore turistico che sta fornendo numeri importanti per quello che è un forte sviluppo soprattutto negli ultimi anni.

