Chi l'ha visto? / Anticipazioni e casi puntata 20 settembre: il nuovo dossier su Emauela Orlandi

Chi l'ha visto?

Sarà un'altra serata ad alta tensione quella che questa sera attende il pubblico di Rai3 con la messa in onda di Chi l'ha visto? Il famoso programma di approfondimento e servizio pubblico torna in onda questa sera con Federica Sciarelli ancora in prima linea per fare luce su alcuni dei casi di cronaca più controversi a partire dalla scomparsa di Emanuela Orlandi. La famiglia della giovane romana scomparsa ormai 34 anni fa non ha ancora trovato la pace e un nuovo dossier potrebbe ancora una volta cambiare le carte in tavola. La verità è davvero così vicina adesso? Chi l'ha visto? cercherà di fare luce sulla questione prendendo in esame un nuovo dossier che potrebbe rivelare dettagli fino a questo momento ancora poco noti.

I CASI DELLA SERATA

Il programma si occuperà anche del caso dell'omicidio della giovane Noemi di cui il fidanzato è reo confesso. Insieme a Federica Sciarelli potremo ripercorrere le tappe del caso con testimonianze e contributi dai luoghi dei fatti e anche del ritrovamento del corpo della giovane. Cosa è successo davvero quel giorno e perché il fidanzato e i suoi genitori continuano a raccontare una sorta di "controllo psicologico" di Noemi sul suo assassino? L''appuntamento è per questa sera, intorno alle 21.10, su Rai3 con il programma scritto con Goffredo De Pascale, Luciano Tancredi e Massimo Terranova, a cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

© Riproduzione Riservata.