Claudio Baglioni/ Dai memorabili duetti all'Arena di Verona? (Techetechetè)

Claudio Baglioni

Per Techetechetè sta arrivando il momento del congedo. Il programma dell'access prime time di Rai1 è arrivato alla sua ultima settimana di programmazione ma la cosa importante è che oggi i fan del programma avranno modo di ascoltare uno degli interpreti italiani più amati, Claudio Baglioni. Sarà proprio lui il protagonista della puntata in onda questa sera e il pubblico di Rai1 avrà modo di ascoltare una carrellata dei suoi successi ma anche alcuni dei duetti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i duetti mai più andati in onda, vedremo Lucio Dalla, Art Garfunkel, Sting, gli Inti-Illimani e, da Capitani Coraggiosi, anche Gianni Morandi. E ancora, il video inedito “Io sono qui” dal concerto alla Royal Albert Hall di Londra. Sono questi alcuni momenti topici del percorso di Claudio Baglioni che questa sera sarà protagonista del programma di Rai1 forse proprio in vita del Festival di Sanremo?

UN CONCERTO EVENTO ALL'ARENA DI VERONA?

Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità che sia proprio lui il direttore artistico della kermesse canora ma la notizia non è ancora stata confermata (nè smentita) nè dalla Rai e nè dallo stesso interprete. Dove potremo rivedere Claudio Baglioni? Sembra proprio che per l'artista ci sarà presto un annuncio da fare, almeno secondo i rumors degli ultimi giorni. Non sappiamo ancora se Claudio Baglioni sarà o meno al Festival di Sanremo ma sembra che per lui si apriranno le porte dell'Arena di Verona. In particolare, si parla di un concerto evento che potrebbero mettere insieme tutti i fan di Claudio Baglioni nell'intero anfiteatro visto che il palco potrebbe essere messo al centro dell'Arena consentendo la visione a 360 gradi dello spettacolo. Si potrebbe trattare di un concerto che sul palco porterà anche gli storici amici di Claudio Baglioni per duetti destinati ad entrare nella storia e, magari, un giorno protagonisti dei nuoi episodi di Techetechetè.

© Riproduzione Riservata.