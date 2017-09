Demi Lovato / Il nuovo amore è la dj Lauren Abedini? La cantante furiosa coi paparazzi: "Non è affar vostro!"

Demi Lovato

È davvero stufa Demi Lovato delle voci e delle copertine patinate che indagano nella sua vita privata ed è proprio per questo che ha deciso di dire basta. Di recente un'agenzia di paparazzi ha pubblicato alcuni scatti rubati della cantante, nei quali la si vedeva in giro per Disneyland mano nella mano con Lauren Abedini, dj e produttrice. Da qui ha avuto inizio il caos nella vita privata di Demi, messa a dura prova da una serie di fan e giornalisti senza scrupoli. In un'intervista rilasciata al Morning Mash Up di Sirius XM ha spiegato che con i suoi ex ama restare amica e che la vita da single è quello che ci vuole per ritrovare l'indipendenza. Le foto in cui Demi Lovato cammina mano nella mano con Lauren Abedini hanno scatenato gli amanti del gossip.

LA CANTANTE RISPONDE AL GOSSIP

L’artista, intervistata per il Pride Source, ha spiegato la sua posizione da sostenitrice della comunità LGBTQ: "Sento come se tutti quanti fossero alla continua ricerca di un titolo di testa da mettere sul loro magazine o in televisione. Tutti vogliono avere l’esclusiva sul mio orientamento sessuale al posto mio, e se ci pensate questa informazione è completamente irrilevante dal punto di vista della mia musica. Combatto per quello in cui credo, ma preferisco tenere la mia vita privata, le mie vicende personali, il più lontano possibile dalle telecamere. Sfortunatamente però, viviamo in un mondo dove tutti cercano di fare la loro battuta d’effetto, ma io non voglio essere la persona che darà l’oro questa occasione". In pratica l'artista chiede di puntare i riflettori sulla sua musica e la sua felicità senza forzare sulla sessualità e i gusti. Al di là di ciò La sua sessualità sarà argomento del documentario in arrivo prossimamente, “Demi Lovato: Simply Complicated”, e l’artista spiega che sarà lì che troveremo tutte le risposte alle nostre domande, ai suoi termini, con i suoi tempi e alle sue condizioni.

