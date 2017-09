Detto Fatto/ Anticipazioni e ospiti puntata 20 settembre: Ippolita Baldini in studio per parlare di cocktail!

Detto Fatto

Un buon 5% di share che permette a Detto Fatto di rimanere sempre tra i programmi più visti del pomeriggio anche se ben lontano dai risultati dei diretti concorrenti sulle reti maggiori. In attesa del ritorno di Caterina Balivo, Rai2 continua ad ospitare Serena Rossi e la sua conduzione di Detto Fatto che, comunque, sta piacendo ai fan del programma. Servizi, notizie, mode e ultime novità in materia di look, trucchi e tutto quello che può interessare al pubblico femminile che, prevalentemente, segue il programma del pomeriggio di Rai2. Anche oggi Detto Fatto andrà in onda con la puntata di metà settimana e con nuovi serivizi tutti da seguire.

I SERVIZI E GLI OSPITI DI OGGI

La nuova puntata del programma in onda oggi, 20 settembre, su Rai2 sarà ricca di ospiti e di storie a cominciare da Flavio Angiolillo, sarà proprio lui a svelare al pubblico alcuni dei segreti più nascosti sui cocktail più famosi della storia insieme ad un’ospite speciale: Ippolita Baldini, protagonista di Camera Cafè in onda sempre su Rai2 nell'access prime time. Nei giorni scorsi il pubblico è rimasto molto colpito dal truccatore Fausto Cavaleri che, a grande richiesta, tornerà dalla New York Fashion Week, per eseguire un trucco gold cutcrease anni ‘60 con uno sguardo al futuro. A chiudere il programma ci penserà Silvia Nobili che aiuterà una ragazza in uno dei suoi momenti più importanti ovvero la scelta dell’abito da indossare il giorno delle nozze della sua più cara amica.

