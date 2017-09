Edoardo Ercole / Il figlio di Serena Grandi dopo il coming out confessa: "Ecco come ha reagito mia madre"

Serena Grandi e il figlio Edoardo

Pochi giorni fa al Grande Fratello Vip 2, Serena Grandi, tra le lacrime e nel mezzo di uno sfogo, ha svelato che suo figlio è gay. Edoardo Ercole, nell'intervista rilasciata ieri nella trasmissione radiofonica Casa M20 ha confermato le dichiarazioni di sua madre, facendo ufficialmente coming out. Oggi il figlio della nota attrice rilascia una nuova intervista al portale Gay.it nella quale racconta la reazione di sua madre Serena di fronte alla scoperta della sua sessualità. "Non c’è stata mai una vera e propria dichiarazione, piuttosto una consapevolezza generale. Avrò avuto quattordici anni, non di più" racconta Edoardo, che svela sulla reazione della madre poi aggiunge "Mi chiese se fossi felice, se avessi bisogno di un aiuto, magari esterno, per parlarne con qualcuno e concluse il tutto con una frase che può sembrare un cliché, ma per lei non lo è mai stato".

"MIA MADRE? È UNA SOSTENITRICE VERA!"

Ecco di quale frase parla Edoardo: “Ricordati Edo, i gay, hanno realmente una marcia in più!” Lei ci crede davvero. - e aggiunge - Lei dice da sempre di non sentirsi un’icona gay, ma una friendly convinta. Talvolta, per amor di battuta, noto che crede più lei in certe battaglie, che il mondo gay stesso. Prima di essere un’icona, è una sostenitrice vera". Se Edoardo fa fronte al grosso impatto mediatico che questa rivelazione ha avuto il suo coming out, Serena Grandi continua la sua avventura al Grande Fratello Vip, nonostante qualche difficoltà nell'ambientarsi. È lo stesso Edoardo a confermarli nel corso dell'intervista, dichiarando: "sono sicuro che questa settimana, superata la prima e superata la parentesi Tristopoli, la farà tornare in forma. Nei suoi occhi, ogni tanto, a guardarla da fuori vedo tanta paura".

