Francesco Totti / "Ingrassato sette chili a causa dell'inattività": l'intervento di Ilary Blasi

Francesco Totti (LaPresse)

Francesco Totti, ex capitano della Roma, quest’estate ha preso qualche chilo di troppo. A svelarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola oggi. Sulla rivista infatti si legge: "L’ex Capitano della Roma quest’estate aveva preso 7 chili a causa dell’inattività, anche se nessuno se n’è accorto, ma oggi che sta per iniziare il corso da allenatore, Francesco Totti è tornato in forma tra dieta e palestra, seguendo gli stessi ritmi alimentari di quando giocava. E Ilary lo bacchetta...!". Ecco però come è stata la prima giornata al corso di Totti. La sua avventura è iniziata due giorni fa a Trigoria il corso per allenatore di base Uefa B. L’ex capitano della Roma, oggi dirigente del club giallorosso, ha preso parte alla prima lezione tecnico-tattica con Biagio Savarese, vice di Renzo Ulivieri. Il corso durerà sette settimane e toccherà diversi argomenti legati al lavoro da svolgere sulla panchina: metodologia dell’allenamento, psicologia, medicina sportiva, carte federali, regolamento di gioco, lezioni di primo soccorso) mentre l’esame finale è previsto per metà dicembre.

SETTE CHILI DI TROPPO PER TOTTI? ECCO IL RIMEDIO...

Ricordiamo anche che Francesco Totti, lasciato il calcio, è diventato dirigente della Roma. Queste le parole rilasciate a Sky Sport sul nuovo ruolo: "Si riparte dall’inizio, ora parte una nuova fase, una nuova avventura. Ho preso questo tempo per pensarci, per riflettere e quel tempo mi servirà veramente per entrare in questa Società, passo dopo passo, con tranquillità, con serenità, per capire il ruolo che mi si addice più di tutti. Cercherò di mettermi a disposizione a 360 gradi, dal settore giovanile fino al Presidente. Poi è normale che ci vorranno, sei mesi, un anno, due anni, non so quanto tempo ci vorrà per affermarmi nel ruolo che preferisco realmente".

