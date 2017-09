GRANDE FRATELLO VIP 2, ED. 2017/ News dalla casa: le importanti confessioni di Serena Grandi su Pino Daniele

Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 è ufficialmente iniziata la seconda settimana con un bel cambiamento. Gli inquilini della parte più ricca della casa si sono trasferiti in stazione e viceversa. Nonostante la novità che ha travolto tutti gli inquilini vip della casa di Cinecittà, nessuno ha perso la voglia di confessarsi e ricordare il passato. Serena Grandi, in nomination con Lorenzo Flaherty, superate le difficoltà della stazione, all’interno della parte ricca della casa si è lasciata andare rivelando un flirt vissuto con Pino Daniele. “In questo bellissimo chiosco di limoni incontro un grande artista, era Pino Daniele. Mi guarda e iniziamo a parlare, siamo andati avanti ore guardandoci negli occhi. C'era anche mio marito a quella cena e anche lui era sposato. Il giorno dopo mi arriva a casa una cassetta, la ascolto: dentro c'era una canzone che diceva "Ho mal di te, Serena". Era dedicata a me, era solo lui con la chitarra. La sento e la risento, ma mio marito la scopre e capisce tutto. È successo un grande casino", ha raccontato Serena Grandi ai compagni rivelando una storia di cui non aveva mai parlato pubblicamente.

L’AMORE TRA SERENA GRANDI BEPPE ERCOLE

All’epoca del flirt con Pino Daniele, Serena Grandi era sposata con Beppe Ercole che, quando scoprì la cassetta di precipitò da Pino Daniele per chiedergli spiegazioni. L’artista napoletano gli spiegò che, considerando Serena un’icona, le aveva dedicato una canzone e avrebbe voluto realizzare un videoclip con lei. Da Pino Daniele e Serena Grandi nacque così una storia platonica. “Ci chiamavamo e parlavamo tutto il giorno. Mi raccontava delle storie, mi piaceva la sua ironia. Un giorno, mi chiama e mi dice che era uscito il suo cd, "Che Dio ti benedica". Riascoltai tutta la canzone e c'era anche una dedica: ‘Grazie assai a S.G.'. Mise le iniziali perché non poteva fare il mio nome. Mi sarebbe piaciuto avere una storia con lui ma non è stato possibile”, ha aggiunto Serena Grandi. L’attrice e il cantante napoletano rimasero uniti da una stima reciproca al punto che, successivamente, Daniele le presentò quella che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie: “Un giorno mi ha detto che voleva presentarmi la sua fidanzata, una donna per cui aveva "perso la testa". Mi ha fatto conoscere Fabiola e io ho pensato "Quanto è bella". Ero già separata. Si sposarono ed ebbero tre figli”, ha concluso la Grandi.

© Riproduzione Riservata.