Gemma Galgani e Marco Firpo / Uomini e Donne, dal primo flirt alla fine di un amore

Gemma Galgani e Marco Firpo

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Alle 14.45, su canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne dedicata completamente a Gemma Galgani e Marco Firpo. Dopo un’estate di interviste, dediche d’amore e poi di silenzio assoluto, la dama e il cavaliere sono pronti per annunciare al pubblico che ha seguito la loro storia sin dal principio la verità sul loro amore. Gemma Galgani e Marco Firpo hanno vissuto alcuni mesi felici fino ad un problema di salute di Marco in seguito al quale, il cavaliere non vedendo più felice Gemma ha deciso di prendersi una pausa. Al centro dello studio, Gemma e Marco racconteranno così come sono andate le cose. A mettere fine alla storia è stato Marco non riuscendo a dare a Gemma ciò che desiderava. Da parte sua, la dama, ha tentato di restare vicino al cavaliere non riuscendo, tuttavia, ad aiutarlo come avrebbe voluto. Un addio che era nell’aria i cui dettagli verranno finalmente svelati nella puntata odierna del trono over, ma come è nata la storia d’amore che ha nuovamente fatto sognare la dama storica del programma di Maria De Filippi?

TUTTA LA STORIA

Gemma Galgani e Marco Firpo, nel corso della scorsa stagione del trono over hanno avuto un primo flirt finito dopo poche settimane. Ancora delusa e, forse, innamorata di Giorgio Manetti, durante la prima frequentazione, Gemma non riuscì a lasciarsi completamente andare con Marco. A distanza di mesi, tuttavia, la dama tornò prepotentemente a corteggiare il cavaliere che, pur provando per lei, almeno inizialmente, solo amicizia, accettò di frequentarla assiduamente. Arriviamo così a maggio quando Gemma e Marco annunciano di voler trascorrere l’estate insieme e di voler vivere liberamente la loro storia. Seguono giorni d’amore e di dichiarazioni pubbliche che lasciavano pensare ad un lieto fine, e invece, il colpo di scena era dietro l’angolo. Da luglio, infatti, Gemma non ha più pubblicato foto di coppia o dediche d’amore sui social come era solita fare lasciando intendere che qualcosa si era rotto. L’annuncio dell’addio definitivo è poi arrivato nello studio dove tutto aveva avuto inizio, nel corso della prima registrazione del trono over.

