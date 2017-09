Giulia De Lellis / Grande Fratello Vip 2: Claudio Amendola era il fidanzato di sua madre, il racconto

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip

Giulia De Lellis è una delle protagoniste indiscusse della seconda edizione del Grande Fratello Vip. La giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha regalato agli amici della Casa, numerose rivelazioni interessanti così come commoventi racconti struggenti, come il terribile terremoto di Amatrice dove la sorella di sua madre ha tragicamente perso la vita. Proprio in riferimento alla madre, la fashion blogger ha confidato un nuovo particolare inedito che ha catturato ancora una volta l'attenzione del popolo del web. Parlando in Casa di "Scherzi a Parte", si è fatto anche il nome di Claudio Amendola e da questo, la nuova rivelazione della concorrente più giovane attualmente dentro la residenza più spiata d'Italia: cosa è accaduto? Scopriamolo subito tramite le ultimissime news che ci giungono dall'indiscreto e attento occhio del Grande Fratello. Secondo le rivelazioni di Giulia, sua madre e Amendola sarebbero stati fidanzati per parecchio tempo fino a quando, lei lo ha lasciato.

Grande Fratello Vip, le nuove rivelazioni di Giulia De Lellis riguardano Claudio Amendola

Secondo i racconti di Giulia De Lellis, sua madre sarebbe stata fidanzata per molti anni proprio con Claudio Amendola. Successivamente, i due si sarebbero lasciati e la mamma di Giulia si sarebbe messa insieme al padre della neo-gieffina. Amendola, nonostante fosse di Roma, per tanto tempo avrebbe frequentato anche Pomezia, per stare accanto alla madre dell'esperta di tendenze. I concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, hanno accolto il racconto definendolo un vero e proprio scoop oltre che una notizia di gossip bella e buona. Nonostante la giovane età, la De Lellis ha sempre moltissime indiscrezioni da raccontare sulla sua vita e su quella delle persone a lei vicine. Quali saranno i prossimi racconti di Giulia che appassioneranno gli abitanti della Casa? La ragazza in questi giorni è stata al centro di molte polemiche, tra le accuse di omofobia e le famose ciabatte di vera pelliccia che hanno provocato la rabbia social specie perché, in questo caso si tratta semplicemente di pubblicità che la rete ha considerato di cattivo gusto.

© Riproduzione Riservata.