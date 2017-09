HAYDEN CHRISTENSEN E RACHEL BILSON SI SONO LASCIATI/ La coppia ha una figlia di tre anni

Hayden Christensen e Rachel Bilson

Amore al capolinea per una storica coppia di Hollywood, che faceva coppia fissa oramai da quasi un decennio. Hayden Christensen e Rachel Bilson avrebbero definitivamente messo la parola fine alla loro relazione e difficilmente ci saranno delle possibilità di ripensamento. Ad annunciarlo è il magazine americano US Weekly, che ha citato una fonte vicina ai due attori: "Ora lei vive full-time a Los Angeles. Lui è a Toronto. Sono stati in crisi per qualche mese. Ora si sono lasciati ufficialmente". La coppia si era conosciuta nel 2008 sul set del film Jumper e da allora aveva cominciato a frequentarsi, fino al fidanzamento avvenuto nel dicembre dello stesso anno. Era seguito un breve periodo di crisi nel 2010, ma successivamente tutto era andato per il meglio e l'amore era stato coronato nel 2014 dalla nascita della figlia Briar Rose. Il nome della piccola aveva confermato le passioni in comune, in particolare l'affetto per la Disney. La Bella Addormentata in origine si chiamava proprio con il nome che è stato dato alla loro bambina.

Hayden Christensen e Rachel Bilson si sono lasciati

Per il momento Hayden Christensen e Rachel Bilson non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla notizia resa nota da US Weekly. Negli ultimi tempi la coppia non appariva insieme nei social network e la motivazione è stata proprio chiarita dal magazine d'oltreoceano, secondo il quale i due attori vivono lontani già da mesi. Lui in Canada e lei a Los Angeles, facendo tappa nei vari set cinematografici di entrambi. Hayden Christensen, diventato famoso soprattutto grazie al ruolo del giovane Anakin Skywalker in due episodi della saga Guerre stellari, ha recentemente recitato nella pellicola First Kill di Steven G. Miller. Per quanto riguarda la sua ex compagna, invece, non si annoverano negli ultimi tempi importanti progetti cinematografici o televisivi: nel 2011 l'attrice è diventata protagonista della serie televisiva creata da Josh Schwartz dal titolo Hart of Dixie, in cui interpretava il ruolo di Zoe Hart (fino al 2015). Nel 2012 è apparsa nell'ultimo episodio della sesta stagione di Gossip Girl.

