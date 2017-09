IL BUIO NELL'ANIMA/ Su Iris il film con Jodie Foster e Terrence Howard (oggi, 20 settembre 2017)

il film giallo in prima serata su Iris

NEL CAST JODIE FOSTER

Il buio nell'anima, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere giallo che è stata diretta da Neil Jordan (Intervista col vampiro, La moglie del soldato, In compagnia dei lupi) nel 2007 ed interpretata da Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti, Taxi driver, Sotto accusa), Terrence Howard (Iron Man, Crash - Contatto fisico, Hustle & Flow - Il colore della musica) e Naveen Andrews (Il paziente inglese, Diana - La storia segreta di Lady D, la serie tv Lost). Le musiche sono state realizzate dall'italiano Dario Marianelli, vincitore di un Golden Globe e un Premio Oscar per la colonna sonora del film Espiazione (2007). Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL BUIO NELL'ANIMA, LA TRAMA DEL FILM

Erica Bain (Jodie Foster) è la conduttrice di un curioso programma radiofonico che manda ogni giorno in onda i rumori e i suoni raccolti da Erica stessa durante una passeggiata in città. Una sera, mentre Erica sta passeggiando con il fidanzato David (Naveen Andrews) e il cane di lui, la coppia viene aggredita a scopo di rapina. Erica viene ferita gravemente, ma David rimane addirittura ucciso nella colluttazione. Con il tempo Erica si ristabilisce completamente, ma non riesce a superare il trauma della violenza subita e della morte di David. Il suo caso, seguito dal Detective Sean Mercer (Terrence Howard), sembra ancora ben lontano dalla soluzione, così la donna decide di procurarsi una pistola e di farsi giustizia da sola e raddrizzare i torti che capitano nel suo vicinato e a cui la polizia non sa porre rimedio. Per caso, una sera entra in un negozio proprio mentre è in atto una rapina. E' l'occasione per cominciare la sua missione, così Erica estrae la pistola ed uccide il ladro. In seguito la donna viene minacciata da due rapinatori in metropolitana e anche in questo caso fa giustizia sommaria. Nel frattempo però, Erica continua la sua vita quotidiana registrando le sue passeggiate e mandandole in onda alla radio. Il Detective Mercer, con cui sta nascendo una relazione, non sa nulla della doppia vita della donna, finchè la storia del giustiziere comincia a diventare di dominio pubblico. Il caso verrà affidato allo stesso Detective Mercer. Come andrà a finire?

