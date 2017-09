IL SEGRETO / Alfonso riceve un minaccioso messaggio anonimo

Il Segreto

La resa dei conti si avvicina nelle trame de Il Segreto, la telenovela in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:20 (e il sabato alle ore 15:00) su Canale 5. Si ripartirà oggi dalla convinzione di Anselmo e tutti i suoi familiari dell'innocenza di Emilia. La donna non può avere ucciso Sol e, secondo loro, si è proclamata colpevole a causa dei ricatti di qualcuno. Purtroppo però, almeno per il momento, Emilia continuerà a mantenere la sua versione dei fatti. Anche davanti a Sonia riconfermerà la sua colpevolezza, così come in seguito ad Alfonso, che tornerà da lei per cercare di farla confessare. Se da un lato, la locandiera sarà più che mai decisa a coprire Severiano, consapevole della sua pericolosità, dall'altro accadrà qualcosa che potrebbe riaprire i giochi. Al suo ritorno dal carcere, Alfonso riceverà alla locanda un misterioso messaggio anonimo dagli esiti minacciosi. Saranno parole scritte proprio dal pericoloso Severiano Il Bello?

Anticipazioni: Carmelo presenta Adela ai propri amici

I telespettatori de Il Segreto hanno recentemente fatto la conoscenza di Adela, un personaggio destinato a diventare una presenza costante da qui in avanti. Carmelo, sentendosi in colpa per le sorti della donna, le ha offerto la cattedra vacante per la scuola degli adulti di Puente Viejo. La donna, rimasta senza una casa e un lavoro dopo la morte del marito, ha accettato e si è trasferita nel complicato paesino insieme al figlio Ulpiano. Felice per poter aiutare colei che lui stesso ha messo in una situazione così terribile, Carmelo presenterà la sua nuova amica ai propri compaesani. Farà parte del gruppo anche Severo, che fin dal primo momento faticherà a nascondere una certa mancanza di fiducia nei confronti di questa persona. Il suo fedele braccio destro gli sta nascondendo qualcosa? Ad accorgersi che Santacruz sia sospettoso sarà la stessa Adela, nonostante lui cerchi di mostrarsi gentile e disponibile con lei...

