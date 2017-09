Il Paradiso delle Signore 2 / Commento terza puntata: salvare la contessa o la boutique? Teresa a un bivio

Il Paradiso delle Signore 2

Sin dal suo primo giorno al Paradiso delle Signore, Teresa Iorio ha potuto contare sul supporto della Contessa, una stravagante cliente altolocata che ha sempre avuto un debole per quella ragazza del sud così talentuosa. Oggi, però, la commessa deve prendere una decisione molto importante, che potrebbe mettere in salvo la nobildonna dalla sua perfida nipote, ma manderebbe inevitabilmente all’aria il suo rapporto con Pietro Mori. Lo stabile destinato al Rockefeller Mall, infatti, è di proprietà della contessa, che però al momento non ha alcuna intenzione di vendere la proprietà agli americani; tuttavia, Andreina ha preso accordi con sua nipote e, pur di rovinare gli affari di Pietro Mori, è pronta a far interdire la generosa cliente del Paradiso. L’unico modo che ha Teresa di salvare la contessa dal suo destino è quello di convincerla a vendere quanto prima lo stabile, ma questo, inevitabilmente, non potrà che agevolare l’arrivo del Rockfeller Mall a Milano. Quale sarà la scelta della commessa?

ROSE SALVERÀ IL PARADISO?

Dopo aver superato in maniera più o meno brillante lo scandalo che ha travolto Pietro Mori nella prima stagione, Il Paradiso delle signore si ritrova ad affrontare una nuova sfida. Molto presto, infatti, aprirà in città un franchising dei prestigiosi magazzini Rockfeller, che con il loro ingresso sul mercato rischiano di mandare all’aria quanto fatto da Mori e dal suo staff per rendere la boutique qualcosa di unico. In tutta questa storia, Andreina gioca un ruolo fondamentale, dal momento che la sua banca, pur di rovinare Pietro e Teresa, è determinata a ottenere, per l’apertura dei magazzini americani, lo stabile adiacente al Paradiso. Per Pietro Mori e la sua celebre boutique, quindi, potrebbe essere la fine, ma l’idea di Rose, di lanciare un franchising del Paradiso, potrebbe contribuire a dare nuova luce al marchio e creare qualcosa di competitivo in vista dell’ingresso sul mercato dei Rockfeller.

