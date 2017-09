KILLER ELITE/ Su Rai Movie il film con Robert De Niro e Jason Statham (oggi, 20 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai Movie

ROBERT DE NIRO E JASON STATHAM NEL CAST

Killer Elite, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola thriller del 2011 che è stata diretta da Gary McKendry e vanta nel cast nomi di attori di grande spessore del cinema internazionale del calibro di Robert De Niro e Jason Statham. La trama della pellicola è totalmente ispirata all'opera romanzata scritta da Ranulph Fiennes nel 1991. Jason Statham, che nel film interpreta Danny, ha interpretato innumerevoli ruoli di spessore all'interno di film come Blitz, I mercenari, Spy, Fast e Furious, Trasporter 3, La rapina perfetta e Professione assassino. Il film Killer Elite venne prodotto con un budget di circa 70 miloni di dollari, ottenendo un discreto successo in termini di incassi totali. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

KILLER ELITE, LA TRAMA DEL FILM

La trama è ambientata nel Regno Unito intorno al 1980. In quel periodo l'esercito inglese commissionava ad una squadra di killer scelti, omicidi di soggetti ritenuti pericolosi. Il team di assassini è composto da Danny, Hunter e pochi agenti molto fedeli alla causa. Ma una notte, qualcosa cambia radicalmente la vita di Danny. Costretto ad eliminare il suo obiettivo d'innanzi ad un bambino indifeso e dopo essere stato gravemente ferito, l'uomo decide di ritirarsi, dando un taglio alla vita di killer. Così torna in Australia, Paese in cui è nato, ed inizia una nuova vita assieme ad Anne. La quieta dura però solo un anno. Hunter, il suo vecchio amico e collega, viene improvvisamente rapito da un pericoloso magnate arabo. Danny non ha scelta e torna sul campo. Per salvare Hunter, il killer dovrà eliminare i responsabili dell'uccisione dei figli dello sceicco. Se la missione non verrà portata a termine, Hunetr morirà. Danny ricontatta i vecchi membri del team ed assieme eliminano il primo obiettivo. Inaspettatamente però, alcuni agenti dello Special Air Force, iniziano ad indagare su quanto avvenuto al loro collega. Anche il secondo soggetto, che si trova a Londra, viene ucciso con successo. Poco dopo, il piano per l'eliminazione del terzo obiettivo va a segno ma nel frattempo il SAS uccide i due compagni di Danny. Quest'ultimo riesce a fuggire e a liberare il suo amico Hunter dopo aver provato allo sceicco che la missione è andata a buon fine. Ma i guai per Danny non sono finiti. Dopo alcuni mesi scopre, infatti, che un quarto soggetto è coinvolto nell'omicidio dei figlio dello sceicco e che uno degli agenti da lui eliminati era innocente.

