Laura Torrisi / L'attrice aspetta un figlio da Luca Betti? Scoppia il gossip

Laura Torrisi tra Leonardo Pieraccioni e Luca Betti - Settimanale Chi

E’ bastata una foto pubblicata dal settimanale Chi in cui Luca Betti bacia il ventre della compagna per scatenare il gossip intorno a Laura Torrisi che, secondo alcuni rumors che si basano sul tenero gesto fatto dal fidanzato, potrebbe essere in dolce attesa. Tuttavia, ad oggi, non ci sono conferme su una presunta cicogna in arrivo. La coppia che è uscita allo scoperto lo scorso febbraio, almeno per ora, sembra intenzionata a godersi ancora il fidanzamento senza figli. Laura Torrisi, già mamma della piccola Martina, nata dal suo amore con Leonardo Pieraccioni, non si è mai sbilanciata al riguardo anche perché, la sua storia con Luca Betti, è ancora fresca. Tra i due, tuttavia, l’amore è sempre più forte e, prima o poi, potrebbe anche arrivare la cicogna. Per il momento, tuttavia, i due piccioncini sono felici così (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

A SCUOLA CON LEONARDO PIERACCIONI

Laura Torrisi tra Leonardo Pieraccioni e Luca Betti. L’attrice, nonostante sia finito l’amore, continua ad avere un ottimo rapporto al regista toscano. Legati dall’amore che entrambi provano per la figlia Martina, Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni hanno trasformato l’amore che li ha uniti in passato in un rapporto sereno e pieno d’affetto. Come testimoniano le immagini pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola, i due ex si sono rivisti per accompagnare Martina a scuola per il suo primo giorno. La piccola che, quest’anno, frequenta la seconda elementare, per il suo primo giorno di scuola ha così potuto contare sull’appoggio di mamma Laura e papà Leonardo. In occasione dell’inizio della nuova avventura della figlia, la Torrisi le ha anche scritto una bellissima dedica sui social. "Penserai di non farcela, ma ce la farai. Ogni volta che pensavi di non farcela, ce l’hai fatta. E allora alza la testa e cammina come se il mondo stesse aspettando solo te. Cit. #2elementare #primogiornodiscuola #inboccaallupoamoremio #".

L’AMORE CON LUCA BETTI

Oltre a Martina, Laura Torrisi si dedica anche al suo nuovo fidanzato. Dallo scorso febbraio, l’attrice ha ufficializzato il suo rapporto con Luca Betti, l’uomo che ha preso il posto di Leonardo Pieraccioni nel suo cuore. Come testimoniano le immagini del settimanale Chi, tra Laura Torrisi e Luca Betti c’è una forte passione. I due si sono concessi l’ultimo weekend d’estate a Formentera dove si sono lasciati andare alla passione. Baci passionali, abbracci e giochi in acqua, Laura e Luca sono molto complici e affiatati. Nelle immagini, inoltre, Betti si lascia andare baciando il ventre della sua Laura. Sarà già in viaggio la cicogna? Per il momento appare prematuro parlarne. Laura, infatti, sfoggia un fisico invidiabile e in perfetta forma. Tuttavia, dopo essere diventata mamma di Martina, l’attrice potrebbe presto allargare la famiglia coronando così il suo sogno d’amore con Luca Betti.

