Milano Fashion Week 2017 / Al via l’appuntamento con la moda, tutti i protagonisti

Milano Fashion Week

Inizia oggi, mercoledì 20 settembre, la Milano Fashion Week 2017 che, fino al 25 settembre, farà del capoluogo lombardo la capitale della moda. Sulle passerelle sfileranno le più importanti aziende di moda italiane e non con le collezioni per la prossima primavera-estate. La Milano Fashion Week andrà in scena nella splendida cornice della Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale. Per il grande appuntamento, Milano ha pensato anche a chi non potrà guardare dal vivo tutte le sfilate. Oltre alle varie dirette streaming, infatti, nella città, sono stati allestiti dei maxi schermi che permetteranno di guardare cosa accade nel regno della moda milanese. Sono 63 le sfilate in programma da oggi fino al 25 settembre con un unico filo conduttore ovvero la sostenibilità delle collezioni. Una novità importante per Milano Fashion Week che vedrà il suo momento conclusivo domenica sera alla Scala per il Green Carpet Fashion Awards dove sarà assegnato il prestigioso premio per la “Moda Green”, una statuetta che rappresenta la Moda in abito da sera, cinto da foglie, opera di Caroline Scheufele, co-presidente e direttore creativo di Chopard.

TUTTI I PROTAGONISTI

Sono tanti i brand che dal 20 al 25 settembre faranno di Milano la capitale della moda. Nel dettaglio, a Milano andranno in scena 63 sfilate, 94 presentazioni, 20 eventi in calendario, 159 collezioni numerosi debutti come quello di Paul Surridge da Roberto Cavalli, Lucie e Luke Meier da Jil Sander e Manuel Facchini. Molta attesa anche per la sfilata di Lavinia Biagiotti, la prima dopo la morte della madre. Oggi ci sono Grinko, Atsushi Nakashima, Alberto Zambelli, Gucci, Byblos, Alberta Ferritti, N°21 e Fausto Puglisi. Il 21 sarà la volta di Max Mara, Fendi, Anteprima, Prada, Arthur Arbesser e Moschino. Il 22 settembre andranno in scena Tod’s, Giorgio Armani, Sportmax, Krizia, Etro, Roberto Cavalli, Brognano e Versace. Il 23 settembre arrivano Bottega Veneta, Antonio Marras, Blumarine, Ermanno Scervino, Missoni e Salvatore Ferragamo. Il 24 settembre si terranno gli show di Marni, Trussardi, Laura Biagiotti, Stella Jean e MSGM.

