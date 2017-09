OLIVIA BERTE'/ La sorella minore di Mia Martini la ricorda così (Techetechetè)

Mia Martini, la sorella minore Olivia la ricorda a Techetechetè (Web)

Si chiama Fortemente Mia lo speciale che la Rai manda in onda per ricordare l’anniversario della nascita di Mia Martini. Giovedì 21 settembre Techetechetè dedica un ritratto inedito alla cantante, che sarà dipinto grazia a una testimonianza d’eccezione: la sorella minore Olivia Bertè. Il pubblico potrà così assaporare i grandi successi della cantante tratti anche dal concerto Per Aspera ad Astra ed emozionanti duetti tra cui ”Dopo l’amore” con Charles Aznavour e “Cumm’è” in coppia con Roberto Murolo. Proprio ieri, l’indimenticata e indimenticabile interprete avrebbe compiuto 70 anni, mentre ne sono trascorsi ormai 22 dalla sua morte. Stretto il rapporto che legava Mimì alla sorella minore, che la sentiva spesso e l’accompagnava sostenendola nelle sue numerose turnè, come raccontato da lei stessa, alla Vita in diretta. Questo e altri racconti potranno ascoltare i telespettatori, ricordando, oltre alla voce inimitabile della Martini, anche la sensibilità estrema che è stata la sua forza è anche la sua croce.

MIA MARTINI, DAL SUCCESSO PRECOCE AL DRAMMA

Mia Martini nacque il 20 Settembre 1947 ed è stata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Originaria di Bagnara Calabra, sorella della celebre Loredana Bertè, Mimì è cresciuta con lei, la madre e altre due sorelle, Leda e Olivia. La sua carriera cominciò da giovanissima, da quando nel 1964 vinse il Festival di Bellaria. Fu poi il produttore alberigo Crocetta, già fondatore del Piper e scopritore di talenti come Patty Pravo e Mal, a lanciarla nel modo dello spettacolo con il nome d’arte Mia Martini. Il grande amore, l’unico compagno della sua vita, fu il grande musicista Ivano Fossati. Nel 1982, a seguito di alcune dicerie che la vedono protagonista, si ritira dalle scene per farvi ritorno nel 1989 sul palco di Sanremo, con la canzone ‘Almeno tu nell’universo’. L’ultima apparizione televisiva è del 4 marzo del 1995 nella trasmissione ‘Papaveri e papere’, prima del 12 maggio 1995, quando la cantante viene ritrovata morta.

